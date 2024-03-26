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كأس الكونفدرالية (ربع النهائي)/ رايفرز- اتحاد الجزائر: تقديم لقاء الذهاب الى الساعة 00ر14 بدلا عن 00ر17

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 مارس 2024 17:59     الفئـة : رياضــة

أبوجا- تم تقديم لقاء رايفرز يونايتد أمام ضيفه, ممثل الجزائر, اتحاد الجزائر الى (الساعة 00ر14 بتوقيت الجزائر والتوقيت المحلي) بدلا عن (00ر17), لحساب ذهاب  ربع نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (كاف) المقرر ليوم الأحد 31 مارس على بملعب -غودسويل آكبابيو- بمدينة أويو, حسبما أعلن عنه النادي النايجيري يوم الثلاثاء.

و أفاد رايفرز على صفحته الرسمية على فايسبوك أن "مباراة ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية بينه وفريق اتحاد الجزائر بالملعب الدولي -غودسويل آكبابيو- بمدينة أويو, ستكون يوم الأحد 31 مارس, وستنطلق على (00ر14)".

بالمقابل, تلعب مواجهة الإياب يوم الأحد 7 أبريل ابتداء من (00ر22) بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة.

و أنهى نادي "سوسطارة" مرحلة المجموعات في الصدارة, متقدما على مودرن فيوتشر المصري, في الوقت الذي أنهى فيه نادي رايفرز مجموعته في الصف الثاني خلف نادي دريمس الغاني بنفس الرصيد من النقاط (11).

و في حال تأهل الاتحاد الى المربع الذهبي, سيواجه المتأهل من مباراة أبو سليم - نهضة بركان, حيث تجرى مباراة الذهاب بالجزائر على أن تلعب مقابلة الاياب خارج القواعد.

برنامج مباريات الدور ربع النهائي لكأس الكنفيدرالية :

 

مباراة الذهاب (الأحد 31 مارس) :

 

00ر14 : رايفرز يونايتد (نيجيريا) - اتحاد الجزائر (الجزائر)

00ر18 : الملعب المالي (مالي) - دريمس (غانا)

00ر20 : أبو سليم (ليبيا) - نهضة بركان (المغرب)

00ر20 : فيوتشر (مصر) - الزمالك (مصر)

 

مباراة الاياب (الاحد 7 ابريل) :

 

00ر17 : دريمس (غانا) - الملعب المالي (مالي)

00ر20 : الزمالك (مصر) - فيوتشر (مصر)

00ر22 : نهضة بركان (المغرب) - أبو سليم (ليبيا)

00ر22 : اتحاد الجزائر - رايفرز يونايتد (نيجيريا).

كلـمات مفتـاحيــة :
كأس الكونفدرالية (ربع النهائي)/ رايفرز- اتحاد الجزائر: تقديم لقاء الذهاب الى الساعة 00ر14 بدلا عن 00ر17
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 مارس 2024 17:59     الفئـة : رياضــة   شارك

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