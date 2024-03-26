كرة القدم (داخل القاعة للصحافة): فريق وكالة الأنباء الجزائرية يواجه مجمع الإخبارية في ثمن النهائي يوم الخميس

وكان فريق وكالة الانباء الجزائرية قد تأهل إلى الادوار ثمن النهائية من بين أحسن الفرق الاربعة المحتلة للمركز الثالث للمجموعات الست لدورة شارك فيها 24 فريقا لمختلف المؤسسات الاعلامية في طبعة ثالثة خصصت للترحم على ارواح الاعلاميين الذين سقطوا بغزة في العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني.
بالفعل كان رفقاء اللاعب بلغيت قد أنهوا مشاركتهم في الدور الاول للمجموعة الرابعة في الصف الثالث ب(3 نقاط), خلف رائد المجموعة فريق الاذاعة الوطنية (2) ب9 نقاط وموقع الايام نيوز برصيد 6 نقاط. أما فريق أخبار الوطن فأنهى الدور في الصف الاخير بدون رصيد وأقصي من المنافسة.
وسجل فريق الوكالة بداية موفقة بتحقيقه لفوز عريض على أخبار الوطن (16-1) وهي أكبر نتيجة مسجلة لحد الآن في الطبعات الثلاث لدورة كرة القدم داخل القاعة للصحافة, قبل أن ينهزم تواليا أمام الايام نيوز (4-3) والاذاعة الوطنية (2) 4-2.
وفي المباريات الاخرى للأدوار ثمن النهائية, يلتقي صاحب لقب الدورة الماضية, فريق كانال ألجيري بقناة الشروق نيوز (يوم الخميس 10ر00) وقناة الهداف بالإذاعة الوطنية (1) في نفس السهرة (15ر23).
وكانت دورة كرة القدم داخل القاعة الخاصة بالصحافة الوطنية في طبعتها الثالثة قد انطلقت يوم 13 مارس الجاري في سهرات رمضانية بالقاعة البيضوية للمركب الاولمبي "محمد بوضياف" (الجزائر العاصمة) وسمحت بتأهيل صاحبي المرتبة الاولى والثانية لكل مجموعة من المجموعات الست إلى الادوار صمن النهائية بالاضافة إلى أحسن الفرق الاربعة المحتلة للمركز الثالث في كل المجموعات.
وبالإضافة إلى مساهمة ديوان المركب الاولمبي "محمد بوضياف", تعرف الطبعة الثالثة من الدورة مساهمة أيضا الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) واللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية إلى جانب المساهمة الفعالية لمؤسسة الريان للرعاية الطبية الساهرة على سلامة اللاعبين والمشاركين من الجانب الطبي.
للإشارة أن مباريات الدورة تجري حسب قواني اللعب السارية المفعول بشوطين ب20 دقيقة لكل واحد مع فترة راحة قصيرة لاسترجاع الانفاس ويدير المباريات طواقم تحكيم من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.
و فيما يلي برنامج مباريات الادوار ثمن النهائية:
الاربعاء 27 مارس 2024:
15ر22 : موقع ديزاد ماتش - قناة النهار
15ر23 : الاذاعة الوطنية (2) - قناة الجزائر الدولية
الخميس 28 مارس 2024:
15ر22 : مجمع الاخبارية - وكالة الانباء الجزائرية
15ر23 : قناة الهداف -
الاذاعة الوطنية (1)
10ر22 : قناة الشروق نيوز - كانال ألجيري
الجمعة 29 مارس 2024:
15ر22 : التلفزيون الجزائري (2) - التلفزيون الجزائري (4)
15ر23 : موقع ديزاد توب - قناة الحياة
10ر00 : التلفزيون الجزائري (9) - الايام نيوز.