المباراة الودية الجزائر-جنوب إفريقيا: تخصيص حافلات لنقل المناصرين لملعب نيلسون مانديلا

وأوضح البيان أنه "في إطار الدورة الودية الدولية للفيفا وقصد تسهيل عملية نقل المناصرين لحضور المباراة التي تجمع بين المنتخب الوطني الجزائري ضد نظيره منتخب جنوب إفريقيا المقررة يوم الثلاثاء 26 مارس 2024, بملعب نيلسون مانديلا ببراقي, خصصت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها حافلاتها لنقل المناصرين".
وستتم الرحلات انطلاقا من محطات أول ماي, القبة, محطة القطار لبئر توتة, موقف الصابلات, المعدومين, الحراش, موقف ملعب 05 جويلية, زرالدة, وسيدي عبد الله, يضيف ذات البيان.
بينما يكون الانطلاق بداية من الساعة 19سا و30د مساء, حسب المؤسسة التي حددت ثمن تذكرة الرحلة ب 100 دج ذهابا وإيابا.
يذكر أن المباراة الودية الجزائر-جنوب إفريقيا ستلعب اليوم الثلاثاء ابتداء من الساعة العاشرة ليلا (22سا) بملعب نيلسون مانديلا ببراقي (الجزائر العاصمة), لحساب اليوم الثاني من دورة "فيفا سيري" التي تحتضنها الجزائر في الفترة الممتدة من 22 الى 26 مارس.