الرابطة الثانية: تأجيل الجولة ال22 الى 14 ابريل المقبل 

وأوضحت الهيئة المسيرة للمنافسة، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي ، ان الجولة ال21 من البطولة ستقام وفق البرنامج الحدد لها (السبت 30 مارس و الاربعاء 3 ابريل و الاحد 14 ابريل 2024) .
وستقام المقابلة المتأخرة لحساب تسوية رزنامة الجولة ال20 بين اتحاد عنابة و اولمبي مقران، يوم الثلاثاء 2 ابريل بداية من الساعة ال00ر15سا.
ومن جهة أخرى، تم تأجيل ثلاثة مقابلات من الجولة ال21 الى تاريخ 3 و 14 ابريل المقبل. وستلعب مقابلة مولودية قسنطينة مع اولمبيك اقبو يوم 3 ابريل بداية من الساعة ال00ر 15سا، مثلها مثل مقابلة نصر حسبن داي مع ترجي مستغانم التي تدخل لحساب الجولة ال21 من مجموعة وسط غرب.
وفي الأخير، ستقام مقابلات شباب برج منايل مع اتحاد عنابة يوم الاحد 14 ابريل بداية من الساعة ال00ر15سا.
وتجدر الاشارة، ان اولمبي اقبو (51 نقطة) و ترجي مستغانم (47 نقطة) ، يتصدران على التوالي ترتيب مجموعتي وسط شرق و وسط غرب من بطولة الرابطة الثانية .