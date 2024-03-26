الرابطة الأولى: مولودية الجزائر تعمق الفارق في الريادة ونجم بن عكنون "يتنفس" قليلا

الجزائر - عمق فريق مولودية الجزائر الفارق في صدارة ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" لكرة القدم، عقب عودته بفوز ثمين من بشار أمام شبيبة الساورة (1-0)، مساء اليوم الاثنين، لحساب الجولة ال21، التي انطلقت يوم السبت، وعرفت انتزاع نجم بن عكنون لنقطة ثمينة في "الداربي" العاصمي أمام نادي بارادو (0-0).

وبملعب 20 أوت 1955 ببشار، تمكنت مولودية الجزائر من الظفر بنقاط المباراة، بفضل العائد من عقوبة ثلاث مقابلات، يوسف بلايلي، الذي استغل خروجا غير موفقا لحارس شبيبة الساورة وليد وابدي، ليضع الكرة في الشباك.

هذا الفوز يسمح لـ"العميد" بتعميق الفارق في ريادة الترتيب الى 12 خطوة عن أقرب الملاحقين، بعد بلوغه النقطة الـ49، ويسمح له بوضع نصب عينيه لقب البطولة الذي لم يحققه منذ سنة 2010، في حين، تبقى وضعية أبناء الجنوب تراوح مكانها، ببقاء فريقهم في الصف العاشر رفقة شبيبة القبائل بـ27 نقطة.

وفي المباراة المحلية بين الجارين العاصميين، تمكن نجم بن عكنون من انتزاع تعادل ثمين أمام نادي بارادو (0-0)، وهو ما يسمح له بـ"التنفس" قليلا، حيث يغادر ولأول مرة منطقة السقوط ببلوغه النقطة الـ20 في الصف الـ14 منفصلا بذلك عن منافسه على ورقة البقاء، مولودية وهران (19 ن) التي تبقى في الرتبة ما قبل الاخيرة، في الوقت الذي يضيع فيه "الأتليتيك" فرصة الارتقاء الى المرتبة الخامسة، مكتفيا بالمركز السادس بـ32 نقطة.

أما في بقية اللقاءات التي جرت يومي السبت والأحد، فقد عرفت ارتقاء فريقا شباب بلوزداد واتحاد الجزائر، الى المرتبة الثالثة، بعد فوزهما، سهرة الأحد، على شبيبة القبائل واتحاد بسكرة تواليا وبالنتيجة ذاتها (1-0)، مزيحين بذلك وفاق سطيف من هذا المركز، إثر تعثره على أرضه أمام جمعية الشلف (0-0)، سهرة الأحد.

ويرفع الفريقان العاصميان حصيلتهم الى 35 نقطة في الصف الثالث، ناقص مواجهتين للشباب وناقص مقابلة واحدة للاتحاد، مع فارق خطوتين عن صاحب المرتبة الثانية شباب قسنطينة (37ن)، بينما يحتل "البساكرة" المركز السابع بمجموع (28ن)، ويأتي النادي "القبائلي" في الصف العاشر بـ(27ن).

بالمقابل، تراجع وفاق سطيف الى الصف الخامس بمجموع (34 ن) بعد تعادله دون أهداف أمام جمعية الشلف، التي تحقق تعادلا مفيدا من الناحية المعنوية، في إطار سعيها إلى تفادي السقوط، حيث يرفع "الشلفاوة" رصيدهم الى (24 ن) وبفارق خمس خطوات عن "المنطقة الحمراء".

وكان فريق شباب قسنطينة قد عزز مركز الوصافة بفوزه خارج الديار على نجم مقرة بنتيجة (3-2) مساء أمس الأحد، ليصبح في رصيده 37 نقطة، على عكس النجم الذي تتعقد أموره بتواجده عن مقربة من "منطقة الهبوط"، حيث يقبع مؤقتا في المركز 13 بمجموع 22 نقطة، وبثلاث خطوات عن أول فريق مهدد بالسقوط.

وكانت هذه الجولة قد انطلقت يوم السبت بإجراء مباراتين، عرفت الأولى حصول مولودية وهران على نقطة ثمينة بتعادلها خارج الديار مع اتحاد خنشلة (0-0)، بينما شهدت الثانية تسجيل مولودية البيض انتصارا على صاحب الأرض اتحاد سوف بنتيجة (5-4).

هذه الهزيمة تعجل بعودة النادي "السوفي" إلى الرابطة الثانية هواة، بعد موسم واحد قضاه في "قسم الأضواء"، بما أنه يتذيل الترتيب ب 7 نقاط فقط.

وتم تأجيل لقاءات الجولة المقبلة الى أيام 4 و 5 و 6 أبريل المقبل، بسبب إجراء مباريات ثمن نهائي كأس الجزائر، نهاية الاسبوع الجاري، باستثناء مواجهة اتحاد الجزائر-رائد بوقاعة التي تأجلت الى يوم 12 أبريل، بسبب خوض الاتحاد مباراة ذهاب ربع نهائي كأس الكنفيدرالية الافريقية (كاف)، يوم الأحد المقبل على ملعب ريفرز يونايتد النايجيري ابتداء من (00ر17).