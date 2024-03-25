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الألعاب الأولمبية باريس 2024: قائمة ال32 رياضيا جزائريا متأهلا للأولمبياد

  أدرج يـوم : الإثنين, 25 مارس 2024 17:30     الفئـة : رياضــة
الألعاب الأولمبية باريس 2024: قائمة ال32 رياضيا جزائريا متأهلا للأولمبياد

الجزائر- ضمن 32 رياضيا جزائريا لعشرة أنواع رياضية تأهلهم إلى الألعاب الأولمبية بباريس 2024 (26 يوليو - 11 أغسطس) من خلال الدورات التصفوية التي شاركوا فيما وحققوا انجازهم:

ويعتلق الامر بـ:

 

- ألعاب القوى: جمال سدجاتي (800 متر), سليمان مولة (800 متر), محمد طاهر ياسر تريكي (الوثب الثلاثي).

 

- التجديف: سيد علي بودينة (سكيف-وزن خفيف), نهاد بن شادلي (سكيف-وزن ثقيل).

 

- كانوي - كاياك:  كارول بوزيدي (سلالوم).

 

- دراجات: نسرين حويلي, ياسين حمزة.

 

- ملاكمة: روميساء بوعلام (50 كلغ), حجيلة خليف (60 كلغ) و ايمان خليف (66 كلغ), يوغرطة آيت بكة (63.5 كلغ) ومراد قادي (+ 92 كلغ).

 

- الرمي بالأسلحة الرياضية: هدى شعبي, سمير بوشيرب وكسيلة عدول.

 

- الجمباز: كيليا نمور.

 

- المبارزة: سليم هروي (شيش رجال), حسام سيدات حسب الفرق (أربعة رياضيين)

 

- المصارعة الاغريقية-الرومانية: عبد الكريم فرقات (60 كلغ), إسحاق غايو (67 كلغ), عبد الكريم أوكالي (77 كلغ), بشير سيد عزارة (87 كلغ) , فادي روابح (97 كلغ).

 

- المصارعة الحرة: فاتح بن فرج الله (86 كلغ)

 

- المصارعة النسوية: ابتسام دودو (50 كلغ), شيماء فوزية عويسي (57 كلغ)

 

- شراع: أمينة بريشي (إي كيو فويل), رامي بودرومة (إي كيو فويل)

 

ملاحظة: سيكون الوفد الرياضي الجزائري أمام فرصة رفع عدد المتأهلين للأولمبياد,خلال المنافسات المؤهلة المقبلة,المقررة في يونيو المقبل.

آخر تعديل على الإثنين, 25 مارس 2024 17:44
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الألعاب الأولمبية باريس 2024: قائمة ال32 رياضيا جزائريا متأهلا للأولمبياد
  أدرج يـوم : الإثنين, 25 مارس 2024 17:30     الفئـة : رياضــة   شارك

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