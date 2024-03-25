الألعاب الأولمبية باريس 2024: قائمة ال32 رياضيا جزائريا متأهلا للأولمبياد

ويعتلق الامر بـ:
- ألعاب القوى: جمال سدجاتي (800 متر), سليمان مولة (800 متر), محمد طاهر ياسر تريكي (الوثب الثلاثي).
- التجديف: سيد علي بودينة (سكيف-وزن خفيف), نهاد بن شادلي (سكيف-وزن ثقيل).
- كانوي - كاياك: كارول بوزيدي (سلالوم).
- دراجات: نسرين حويلي, ياسين حمزة.
- ملاكمة: روميساء بوعلام (50 كلغ), حجيلة خليف (60 كلغ) و ايمان خليف (66 كلغ), يوغرطة آيت بكة (63.5 كلغ) ومراد قادي (+ 92 كلغ).
- الرمي بالأسلحة الرياضية: هدى شعبي, سمير بوشيرب وكسيلة عدول.
- الجمباز: كيليا نمور.
- المبارزة: سليم هروي (شيش رجال), حسام سيدات حسب الفرق (أربعة رياضيين)
- المصارعة الاغريقية-الرومانية: عبد الكريم فرقات (60 كلغ), إسحاق غايو (67 كلغ), عبد الكريم أوكالي (77 كلغ), بشير سيد عزارة (87 كلغ) , فادي روابح (97 كلغ).
- المصارعة الحرة: فاتح بن فرج الله (86 كلغ)
- المصارعة النسوية: ابتسام دودو (50 كلغ), شيماء فوزية عويسي (57 كلغ)
- شراع: أمينة بريشي (إي كيو فويل), رامي بودرومة (إي كيو فويل)
ملاحظة: سيكون الوفد الرياضي الجزائري أمام فرصة رفع عدد المتأهلين للأولمبياد,خلال المنافسات المؤهلة المقبلة,المقررة في يونيو المقبل.