فيفا سيري 2024 (الجزائر - جنوب إفريقيا): "الخضر" في مباراة من أجل التأكيد

الجزائر - يواجه المنتخب الجزائري لكرة القدم، مساء يوم غد الثلاثاء (00ر22) بملعب نيلسون مانديلا ببراقي نظيره الجنوب الإفريقي بهدف تأكيد الفوز المسجل مساء يوم الجمعة على بوليفيا (3-2) بمناسبة اليوم الثاني والأخير لدورة فيفا سيري-2024 الجارية حاليا بالجزائر بمشاركة أربعة منتخبات.

وسجل " الخضر" يوم الجمعة الماضي، فوزا مثيرا على بوليفيا في أول مباراة للناخب البوسني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، ويرغبون في تحقيق فوزا ثانيا أمام منتخب "البافانا-بافانا"، الذي فرض عليه التعادل يوم الخميس الماضي من قبل أندورا (1-1) بملعب 19 ماي 1956 بعنابة.

وسيرفع رفاق القائد عيسى ماندي هذه المرة، التحدي أمام منافس من عيار آخر و هو صاحب المركز الثالث في منافسة كأس إفريقيا للأمم الأخيرة (مؤجلة إلى 2024) بكوت ديفوار والتي ترك خلالها منتخب "البافانا-بافانا" انطباعا جيدا وحققوا نتائج جيدة.

وبات مطلوب على اللاعبين الجزائريين الذين وجدوا بعض الصعوبات خلال الشوط الثاني أمام بوليفيا، الظهور بوجه مشرف وأحسن أمام تشكيلة جنوب إفريقيا التي تألقت في الأراضي الإيفوارية والساعية لتأكيد أحقيتها في المرتبة الثالثة كأحسن منتخب إفريقي.

ويقول المدرب البوسني "بأن المباراة الأولى أمام بوليفيا كانت غنية بالمعطيات والتي ستكون مفيدة للتحضير جيدا للمباراة المقبلة أمام جنوب إفريقيا"، ولم يستبعد فكرة إجراء بعض التغييرات في المباراة الثانية، رغبة منه في اختبار لاعبين آخرين، على غرار محمد بشير بلومي و بدر الدين بوعناني و القادم الجديد رفيق قيتان.

وبخصوص التعداد، سيكون المنتخب الجزائري محروما من خدمات أربعة لاعبين أساسيين وهم: المدافع رامي بن سبعيني المصاب على مستوى الفخذ، ولاعبي الوسط هشام بوداوي و إسماعيل بن ناصر اللذين غادرا التربص قبل مباراة بوليفيا بداعي الإصابة و المهاجم أمين قويري الذي حصل على موافقة مغادرة التربص لأسباب عائلية.

وسيدير لقاء الجزائر-جنوب إفريقيا طاقم تحكيم تونسي بقيادة أمير لوصيف و بمساعدة مواطنيه أيمن إسماعيل (مساعد أول) و فوزي جريدي (مساعد ثان)، بينما سيكون الجزائري لحلو بن براهم حكما رابعا.

وفي المباراة الثانية للدورة، ستسعى بوليفيا للتدارك مساء اليوم الاثنين (00ر22) أمام منتخب أندورا بملعب 19 ماي 1956 بعنابة.

وشارك في دورة فيفا سيري 2024 المنظمة بالجزائر برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أربعة منتخبات وتجري مقابلاتها بملعبي نيلسون مانديلا ببراقي وملعب 19 ماي 1956 بعنابة.

وتأتي هذه النافذة الدولية لشهر مارس قبل أقل من ثلاثة أشهر عن استئناف تصفيات كأس العالم-2026 المقررة في شهر يونيو. وتستضيف الجزائر، متصدرة المجموعة السابعة بمجموع ست نقاط، المنتخب الغيني قبل التحول بعد ذلك إلى أوغندا.

المباريات العشرة الأخيرة للمنتخب الجزائري قبل مواجهة جنوب إفريقيا يوم غد الثلاثاء

الجزائر - اللقاءات العشرة الأخيرة للمنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم قبل مواجهة نظيره لجنوب أفريقيا يوم غد الثلاثاء بملعب نيلسون مانديلا ببراقي(سا 00ر22) لحساب دورة فيفا سيري-2024 :

22 مارس 2024 بالجزائر (دورة فيفا سيري-2024):

الجزائر - بوليفيا 3-2

الأهداف: قويري (د 43)، بن زية (د 79)،ماندي (د 90+4).

25 يناير 2024 ببواكي (كوت ديفوار) كأن-2023 بكوت ديفوار

الجزائر - موريتانيا 0-1

22 يناير 2024 ببواكي (كوت ديفوار) كأن-2023 بكوت ديفوار

الجزائر - بوركينا فاسو 2-2

الهدفان: بونجاح (د 51 و 90+5 )

15 يناير 2024 ببواكي (كوت ديفوار) كأن-2023 بكوت ديفوار

الجزائر - أنغولا 1-1

الهدف: بونجاح (د 19)

9 يناير 2024 (بلومي) - (مباراة ودية)

الجزائر - بوروندي 4-0

الأهداف: بونجاح (د 2)، محرز (د 39)، سليماني (د 87) و عمورة (د 90+3)

19 نوفمبر 2023 (بمابوتو) - مونديال-2026 (تصفيات):

الموزمبيق - الجزائر 0-2

الهدفان: شايبي (د 69)، زروقي (د 80)

16 نوفمبر 2023 (ببراقي) - مونديال-2026 (تصفيات):

الجزائر - الصومال 3-1

الأهداف: بانو (د2، ضد مرماه)، بغداد بونجاح (د31)، اسلام سليماني (د80)

16 أكتوبر 2023 بالعين : (مباراة ودية)

الجزائر - مصر

1-1

الهدف سليماني (د 90+3)

12 أكتوبر 2023 بقسنطينة (مباراة ودية)

الجزائر - الرأس الأخضر 5-1

الأهداف: عمورة (12)، عوار (39، 41)، زروقي (61) وسليماني (89 ض.ج)، 12 سبتمبر 2023 بداكار (مباراة ودية)

السنغال - الجزائر 0-1

الهدف : شايبي (د 64)

المجموع - 10 مقابلات: انتصارات (6) - تعادل (5) - هزيمة (1)

الأهداف المسجلة : 22/ الأهداف التي دخلت شباكه : 10

الهدافون : بونجاح (5) - سليماني (4) - عمورة (2) - عوار (2) - شايبي (2) - زروقي (2) - محرز (1) - بانو ضد مرماه)،قويري (1)، بن زية (1)، ماندي (1).