بيتكوفيتش يكثف من وتيرة العمل التقني والتكتيكي تحسبا لمواجهة جنوب افريقيا

الجزائر - اجرى المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم , سهرة امس الاحد بالمركز التقني بسيدي موسى حصة تدريبية خصصت للجانبين التقني والتكتيكي, بمشاركة كامل التعداد , تحسبا للمقابلة الودية الثانية التي تدخل في اطار الدورة الدولية "فيفا سيري 2024 " التي تجمع "الخضر" غد الثلاثاء بمنتخب جنوب افريقيا بملعب نيلسون مانديلا ببراقي على الساعة العاشرة (00ر22سا) .

واوضحت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في بيان لها على موقعها الرسمي ان الناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش قد حرص خلال هذه الحصة التدريبية على تصحيح الاخطاء التي توقف عندها في المقابلة الاولى امام منتخب بوليفيا من خلال خلق انسجام اكبر بين عناصر المنتخب.

وأضاف نفس المصدر ان المدرب بيتكوفيتش قدّم النصائح اللازمة, وحث عناصره على عدم تكرار الاخطاء المرتكبة أمام جنوب إفريقيا (3-2).

وفي إطار التحضير لمباراة الثلاثاء أمام جنوب إفريقيا, برمج الطاقم الفني لـ"الخضر" لليوم الاثنين, حصة فيديو لمعاينة بعض لقاءات المنافس, على أن تختتم التحضيرات للمباراة, بخوض آخر حصة تدريبية بالمركز التقني بسيدي موسى , تكون مسبوقة بتنظيم منطقة مختلطة مع وسائل الإعلام هذا الاثنين 25 مارس 2024 بداية من الساعة 15ر20سا.

وفي سياق متصل عينت لجنة تنظيم دورة "فيفا سيري 2024 ", طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة المنتخب الجزائري بنظيره الجنوب إفريقي بقيادة حكم الساحة أمير لوصيف, بمساعدة إسماعيل أيمن كمساعد أول والسيد جريدي فوزي كمساعد ثاني, في حين سيكون السيد لحلو بن براهم من الجزائر حكما رابعا.

وفي المقابلة الثانية لحساب هذه الدورة سيحاول منتخب بوليفيا التدارك, سهرة اليوم الاثنين بملعب 19 ماي 1956 بعنابة (00ر22سا), عند مواجهته لمنتخب اندورا المتعادل في خرجته الاولى امام جنوب افريقيا (1-1).

وتقام دورة "فيفا سيري-2024" التي تضم منتخبات كل من الجزائر (البلد المنظم) وبوليفيا وجنوب إفريقيا و أندورا, بملعبي نيلسون مانديلا (براقي/ الجزائر العاصمة) وملعب 19 ماي 1956 بمدينة عنابة.

وتأتي هذه الدورة الدولية المنظمة خلال شهر مارس الجاري , قبل ثلاثة اشهر فقط من استئناف مشوار تصفيات كاس العالم 2026, المقرر في يونيو المقبل, حيث سيتقبل المنتخب الوطني متصدر ترتيب المجموعة الثالثة ب6 نقاط, منتخب غينيا قبل التنقل لمواجهة اوغندا.