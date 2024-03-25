الرابطة الأولى موبيليس/ الجولة الـ21: شباب بلوزداد واتحاد الجزائر يزيحان وفاق سطيف من المرتبة الثالثة

الجزائر - ارتقا فريقا شباب بلوزداد واتحاد الجزائر, الى المرتبة الثالثة, بعد فوزهما على شبيبة القبائل واتحاد بسكرة تواليا وبالنتيجة ذاتها (1-0), مزيحين بذلك وفاق سطيف من هذا المركز, عقب تعثره على أرضه أمام جمعية الشلف (0-0), سهرة امس الأحد, لحساب الجولة ال21 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" لكرة القدم, والمتواصلة اليوم الاثنين.

وفي قمة هذه الجولة, تمكن حامل اللقب, شباب بلوزداد من "قنص" شبيبة القبائل على أرضها, بهدف وحيد أمضاه اللاعب الشاب أكرم بوراس من ضربة جزاء في الدقيقة (88), في "الكلاسيكو" الذي جرى على أرضية ميدان أول نوفمبر بتيزي وزو.

هذا الفوز الثمين, يسمح لأبناء "العقيبة" بالارتقاء الى الصف الثالث رافعين حصيلتهم الى 35 نقطة, ناقص مواجهتين, وبفارق خطوتين عن صاحب المرتبة الثانية شباب قسنطينة (37ن), أما "الكناري" فتبقى وضعيته تتأرجح بـ(27ن), حيث من الممكن أن يفقد مركزه العاشر مع اكتمال مباريات هذه الجولة.

من جهته, استغل اتحاد الجزائر فرصة استقباله لاتحاد بسكرة "العنيد", ليفتك منه فوزا صعبا (1-0) بفضل لاعبه المخضرم اسماعيل بلقاسمي (د 84) عبر تسديدة جميلة دون ترويض الكرة المرتدة من دفاع الضيوف.

وعلى إثر هذا الانتصار الهام, تصعد تشكيلة "سوسطارة" الى المرتبة الثالثة مناصفة مع الجار شباب بلوزداد بـ(35 ن), ناقص مباراة, في الوقت الذي يبقى فيه "البساكرة" في المركز السابع بمجموع (28ن) لكنهم يبقون مهددين بفقدان هذا المنصب بما أن لقاءات هذه الجولة لم تكتمل بعد.

بالمقابل, عجز وفاق سطيف في فك "شفرة" الفريق الزائر, جمعية الشلف, واكتفى بتعادل مخيب (0-0), الأمر الذي جعله يتدحرج الى الصف الخامس ويفقد المرتبة الثالثة, بحصيلة 34 نقطة, على عكس "الشلفاوة" الذين يحققون تعادلا مفيدا من الناحية المعنوية, في إطار سعيهم إلى تفادي السقوط, حيث يرفعون رصيدهم الى (24 ن) وبفارق خمس خطوات عن "المنطقة الحمراء".

وكان فريق شباب قسنطينة قد عزز مركز الوصافة بفوزه خارج الديار على نجم مقرة بنتيجة (3-2) مساء امس الأحد, ليصبح في رصيده 37 نقطة مقلصا الفارق إلى 9 نقاط عن رائد الترتيب مولودية الجزائر التي تلعب مباراتها اليوم الاثنين أمام شبيبة الساورة ببشار, بينما تتعقد أمور نجم مقرة المتواجد عن مقربة من "منطقة الهبوط", حيث يقبع مؤقتا في المركز 13 بمجموع 22 نقطة, متقدما بثلاث خطوات عن أول فريق مهدد بالسقوط.

وكانت هذه الجولة قد انطلقت يوم السبت بإجراء مباراتين, عرفت الأولى حصول مولودية وهران على نقطة ثمينة بتعادلها خارج الديار مع اتحاد خنشلة (0-0), بينما شهدت المباراة الثانية تسجيل مولودية البيض انتصارا على صاحب الأرض اتحاد سوف بنتيجة (5-4), بعدما كانت متقدمة (5-0) في الشوط الأول.

هذه الهزيمة تعجل بعودة النادي "السوفي" إلى الرابطة الثانية هواة, بعد موسم واحد قضاه في "قسم الأضواء", بما أنه يتذيل الترتيب بـ7 نقاط فقط.

و تختتم مباريات هذه الجولة اليوم الاثنين بإجراء مقابلتين ويتعلق الأمر بـ"الداربي" العاصمي بين نادي بارادو (الصف6, 31ن) ونجم بن عكنون (المركز 14, 19ن), والقمة بين شبيبة الساورة (المرتبة 11, 27ن) والمتصدر مولودية الجزائر (46 ن).