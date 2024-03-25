لاعبو المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم يؤدون صلاة العصر جماعة بجامع الجزائر 

الجزائر - أدى لاعبو المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، يوم الأحد، صلاة العصر جماعة بجامع الجزائر، رفقة جمع من المواطنين في أجواء روحانية كبيرة.

وكان الوفد الرياضي يتقدمهم القائد ياسين براهيمي قد وصلوا قبل ساعة من وقت إقامة الصلاة وتم التكفل بهم وإقامة جولة حول مختلف مرافق جامع الجزائر حيث استمعوا إلى الشروحات التي قدمت لهم من قبل المشرفين على هذا المعلم الديني حول تاريخ بنائه ودور كل مرفق من المرافق التي يضمها.

وانتهز جمع المصلين خاصة الشباب والاطفال صغار السن الذين كانوا متواجدين هناك من أجل الصلاة، الفرصة لأخذ صور تذكارية لهم مع اللاعبين ستبقى راسخة لهم.

كما تبادل بعضهم أطراف الحديث بعد الخروج من الصلاة وقبل التحاق الوفد الكروي بالحافلة التي ستنقلهم إلى مقر إقامتهم بالمركز الوطني للتحضير بسيدي موسى والاستعداد للحصة التدريبية الجديدة المخصصة لهم في سهرة يوم الاحد هناك.