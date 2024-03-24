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رئيس الجمهورية يطمئن النخبة الوطنية على توفير الدولة لكل إمكانيات التحضير للمشاركة في الألعاب الأولمبية 2024

  أدرج يـوم : الأحد, 24 مارس 2024 17:58     الفئـة : رياضــة
رئيس الجمهورية يطمئن النخبة الوطنية على توفير الدولة لكل إمكانيات التحضير للمشاركة في الألعاب الأولمبية 2024

الجزائر- طمأن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال إجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه يوم الأحد، النخبة الوطنية في كل الإختصاصات المشاركة في الألعاب الأولمبية 2024، حسب ما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.

و أكد رئيس الجمهورية "أن الدولة على إستعداد تام لتوفر كل الإمكانيات كما سبق لها أن وضعتها بين يدي النخبة الوطنية للمشاركة في الألعاب الأولمبية 2024، بما فيها التكفل بالتربصات خارج الوطن", يضيف البيان.

و أوضح المصدر أن رئيس الجمهورية, بعد الإستماع لعرض حول وضعية التحضيرات للألعاب الأولمبية 2024, "أكد أن التكفل بنخبتنا الوطنية لا يفرق بين النخبة المشاركة في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، التي يقع على عاتقها رفع الراية الوطنية في المحافل الرياضية الدولية".

آخر تعديل على الإثنين, 25 مارس 2024 14:29
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رئيس الجمهورية يطمئن النخبة الوطنية على توفير الدولة لكل إمكانيات التحضير للمشاركة في الألعاب الأولمبية 2024
  أدرج يـوم : الأحد, 24 مارس 2024 17:58     الفئـة : رياضــة   شارك

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