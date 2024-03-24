ألعاب القوى 2024: رقم قياسي جديد لآية عمران (أقل من 16 سنة) في رمي المطرقة

العدوان الصهيوني على غزة: الجزائر تتطلع لإلتزام جميع الأطراف بالقرار الذي تبناه مجلس الأمن -

معسكر: أجواء مميزة للدورات الكروية المصغرة خلال السهرات الرمضانية -

افتتاح الطبعة الرابعة لمعرض المرأة المنتجة الماكثة في البيت -

فيفا سيري 2024 (الجزائر - جنوب إفريقيا): الخضر في مباراة من أجل التأكيد -

الألعاب الأولمبية باريس 2024: قائمة ال32 رياضيا جزائريا متأهلا للأولمبياد -

الدورة ال148 للإتحاد البرلماني الدولي: الديبلوماسية البرلمانية مدعوة للعب دورها المؤثر -

الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين يشيد بوفرة المنتجات الفلاحية خلال رمضان -

حيداوي يثمن الأعمال الخيرية والتطوعية التضامنية الشبانية -

المغير/طاقات متجددة : وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط -

بيع سمك المياه العذبة المطهو بالشلف, عادة غذائية جديدة خلال رمضان -

مجمع إتصالات الجزائر يكشف عن إستراتيجيته لفترة 2024-2028 -

المصعد الهوائي لتيزي وزو: وزير النقل يؤكد على ضرورة إستكمال المشروع و تسليمه -

بمبادرة من الجزائر، مجلس الأمن يعتمد قرارا لوقف فوري لإطلاق النار في غزة -

مجلس الأمن الدولي وافق على قرار طال إنتظاره بشأن قطاع غزة -

هبوب رياح قوية على عدة ولايات يومي الثلاثاء و الأربعاء -

عقار: إلغاء وثيقة المسح عند إيداع العقود الموجهة للإشهار -

الهجوم الإرهابي على مركز تجاري بموسكو: قوجيل يوقع على سجل التعازي بسفارة روسيا -

مجلس الأمن الدولي يتبنى قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة -

عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي -