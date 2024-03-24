ألعاب القوى 2024: رقم قياسي جديد لآية عمران (أقل من 16 سنة) في رمي المطرقة

و أوضحت الاتحادية الجزائرية لالعاب القوى أن "المنافسة نظمت استثناء لفئة اقل من16 سنة, لأننا كنا على عجلة لانتقاء الاحسن منهم, تحسبا لبطولة شمال افريقيا لألعاب القوى, المقررة قريبا بمصر".
و السهرتان الرمضانيتان المقبلتين, مقررتان يوم الجمعة 29 مارس والجمعة 5 ابريل, تقامان ايضا بالساتو بملعب 5 جويلية, وهي ستكون مفتوحة لفئات عمرية اخرى بالإضافة الى رياضيي النخبة.
و تم برمجة خلال السهرات الرمضانية الثلاثة, عدة مسابقات في الوثب والرمي, حيث ستكون المناسبة امام الرياضيين لتحسين ارقامهم الشخصية أو تحقيق الحد الادنى المؤهل لأحدى الاستحقاقات الدولية المقبلة.