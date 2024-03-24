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ألعاب القوى 2024: رقم قياسي جديد لآية عمران (أقل من 16 سنة) في رمي المطرقة

  أدرج يـوم : الأحد, 24 مارس 2024 16:49     الفئـة : رياضــة

الجزائر- حققت الرياضية الشابة آية عمران رقما قياسيا وطنيا جديدا في رمي المطرقة، عند فئة أقل من 16 سنة، برمية قدرها 47م 33، خلال السهرة الرمضانية الأولى- 2024 التي جرت نهاية الأسبوع بميدان الساتو بملعب 5 جويلية (الجزائر العاصمة).

و أوضحت الاتحادية الجزائرية لالعاب القوى أن "المنافسة نظمت استثناء لفئة اقل من16 سنة, لأننا كنا على عجلة لانتقاء الاحسن منهم, تحسبا لبطولة شمال افريقيا لألعاب القوى, المقررة قريبا بمصر".

و السهرتان الرمضانيتان المقبلتين, مقررتان يوم الجمعة 29 مارس والجمعة 5 ابريل, تقامان ايضا بالساتو بملعب 5 جويلية, وهي ستكون مفتوحة لفئات عمرية اخرى بالإضافة الى رياضيي النخبة.

و تم برمجة خلال السهرات الرمضانية الثلاثة, عدة مسابقات في الوثب والرمي, حيث ستكون المناسبة امام الرياضيين لتحسين ارقامهم  الشخصية أو تحقيق الحد الادنى المؤهل لأحدى الاستحقاقات الدولية المقبلة.

آخر تعديل على الأحد, 24 مارس 2024 17:01
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ألعاب القوى 2024: رقم قياسي جديد لآية عمران (أقل من 16 سنة) في رمي المطرقة
  أدرج يـوم : الأحد, 24 مارس 2024 16:49     الفئـة : رياضــة   شارك

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