الألعاب الإفريقية بأكرا-2023: الجزائر تنهي المنافسة بحصيلة 114 ميدالية منها 29 من المعدن النفيس

الجزائر- أنهت المنتخبات الرياضية الجزائرية مشاركتها في منافسات الألعاب الإفريقية- 2023 التي أسدل عليها الستار مساء أمس السبت بالعاصمة الغانية أكرا بحصيلة معتبرة ل114 ميدالية (29 ذهبية و38 فضية و47 برونزية)، محتلة المركز الرابع في الترتيب العام النهائي للميداليات، الذي أصدرته لجنة التنظيم.

و حققت الرياضات الفردية نتائج "مقبولة", على غرار السباحة التي أهدت الجزائر أكثر الميداليات في موعد أكرا, عقب احتلالها المركز الثالث, بمجموع 23 ميدالية (7 ذهبية, 6 فضية, 10 برونزية), حيث احرز المعدن النفيس كل من: السباح جواد صيود في اختصاصات ال200 متر و ال40 مترا اربع سباحات و في 50 مترا و 200 متر سباحة على الصدر, و زميله عرجون عبد الله في سباقات ال50 و 100 متر سباحة على الظهر ومواطنتيهما نفسي رانيا في سباق ال200 متر سباحة على الصدر.

و أضافت الملاكمة لحصيلة الجزائر, 11 ميدالية منها 4 ذهبيات توج بها كل من الرباعي : فتيحة منصوري (48 كلغ), إشراق شايب (63 كلغ), رومايسة بوعلام (50 كلغ) و أسامة كانوني (86 كلغ), علاوة على فضيتين و5 برونزيات.

و جدير ذكره ان الترتيب العام لمنافسات الفن النبيل بدورة غانا, احتل فيه المنتخب الجزائري المركز الثاني و راء نيجيريا بعشر ميداليات (8 ذ - 2 ف), فيما احتلت غانا المركز الثالث بسبع ميداليات (4 ذ - 1 ف - 2 ب).

كما أهدى الكارتي دو (كوميتي وكاتا) الجزائر في الطبعة ال13 للالعاب الافريقية باكرا, مجموع 14 ميدالية منها 3 ذهبيات, حققها كل من سليم علاء الدين (60 كلغ) و ابوالريش لويزة (55 كلغ) وايوب انيس حلاسة (67 كلغ), جميعهم في اختصاص الكوميتي فردي.

و في اختصاص المصارعة المشتركة, احرزت العناصر الوطنية ست (6) ميداليات (2 ذهبية, 2 فضية, 2 برونزية) في المسابقات المخصصة للمصارعة الاغريقية الرومانية, حيث توج بميداليتي المعدن النفيس كل من سيد علي عزارة بشير (87 كلغ) و عبد الكريم اوكالي (77 كلغ).

بدوره, حصل المنتخب الوطني للجيدو في الموعد القاري على المركز الثاني بمجموع خمس (5) ميداليات, اثنتان منها ذهبية من انجاز الثنائي أمينة بلقاضي (+63 كلغ) ومحمد المهدي ليلي (+100 كلغ), فيما لم تحقق العاب القوى ما كان مطلوب منها و اكتفت بمجموع 10 ميداليات, ذهبيتان من نصيب طاهر الزهراء (رمي المطرقة) ومهدي عمار- روانة (القفز بالزانة), بالاضافة الى 4 فضيات و 4 برونزيات.

من جهتها, نجحت عناصر النخبة الوطنية لكرة الريشة في افتكاك ثلاث ميداليات (ذهبيتان وفضية) في منافسات الفردي, بفضل كل من الزوجي (رجال) المكون من كسيلة معمري ومدال يوسف صبري (الميدالية الذهبية), والزوجي المختلط المشكل من الأخوين كسيلة وتانينة معمري( ميدالية ذهبية), بينما كانت الفضية من نصيب الزوجي (سيدات) عبر اللاعبتين تانينة معمري وهالة بوكساني.

و في منافسات تنس الطاولة, توجت الجزائر بخمس (5) ميداليات (ذهبية, فضية و3 برونزية). وعادت ميدالية المعدن النفيس الى الثنائي عويش ستيفان و بولوسة مهدي في اختصاص الزوجي (ذكور). اما رياضة رفع الاثقال فنالت ثلاث ذهبيات عن طريق سمير فرج الله (خطف ونثر ومجموع), فيما اكتفت رياضتي التايكواندو والشطرنج بالفضية والبرونزية.

بالمقابل لم ترق نتائج الرياضات الجماعية الى المستوى المرجو منها عقب مشاركتها في موعد أكرا, مثل كرة اليد وكرة الطائرة الشاطئية, باستثناء كرة السلة (فئة 3 ضد 3) لأقل من 23 عاما-رجال, التي اهدت الجزائر الذهب.

و تصدرت مصر ترتيب مجموع الميداليات النهائي ب191 ميدالية (102 ذهبية,47 فضية و42 برونزية), متبوعة بنيجيريا ب121 ميدالية (47 ذهبية, 34 فضية و40 برونزية) وجنوب افريقيا ب106 ميدالية ( 32 ذهبية, 32 فضية و42 برونزية).

و شاركت الجزائر في الموعد الافريقي بأكرا بوفد يضم 299 شخصا منهم 222 رياضيا يمثلون 18 اختصاصا, منها أربعة اختصاصات من أصل ثمانية مؤهلة الى الالعاب الاولمبية 2024 بباريس (كرة الريشة, تنس الطاولة, التنس والترياتلون.