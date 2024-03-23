الألعاب الافريقية-2023/ألعاب القوى: الجزائر في المركز السادس ب10 ميداليات, منها ذهبيتان

وعادت المرتبة الاولى للمنتخب النايجيري بمجموع 22 ميدالية ( 11 ذهبية, 6 فضيات و5 برونزيات) , امام اثيوبيا ب18 ميدالية (7 ذهبيات, 7 فضيات و4 برونزيات) وجنوب افريقيا ب11 ميدالية ( 7 ذهبيات, فضية و3 برونزيات).
وكانت الذهبيتان الجزائريتان , من نصيب طاهر الزهراء في رمي المطرقة ومهدي عمار- روانة في القفز بالزانة.
اما الميداليات الفضية الاربعة , فأحرزها كل من زوينة بوزربة في رمي المطرقة, اسامة خنوسي في رمي القرص, امين بوعناني في سباق 110 م حواجز وياسر- محمد تريكي في القفز الطويل.
ونال الميداليات البرونزية اسماعيل بحمودة ( 20 كلم مشي), بودومي ضياء الدين ( عشاري) ودارينة هديل رزيق في مسابقة الوثب العالي.
وفي الترتيب العام للميداليات, تحتل الجزائر المرتبة الرابعة برصيد 114ميدالية ( 29ذهبية, 38 فضية و47 برونزية)و وتتصدر مصر الترتيب بمجموع 187 ميدالية (99 ذهبية,46 فضية و42 برونزية), امام نيجيريا ب121 ميدالية (47 ذهبية, 33 فضية و41 برونزية) وجنوب افريقيا ب106 ميدالية ( 32 ذهبية, 32 فضية و42 برونزية).
وتشارك الجزائر في الموعد الافريقي بأكرا بوفد يضم 299 شخصا منهم 222 رياضيا يمثلون 18 اختصاصا, منها أربعة اختصاصات من أصل ثمانية مؤهلة الى الالعاب الاولمبية 2024 بباريس (كرة الريشة, تنس الطاولة, التنس والترياتلون .