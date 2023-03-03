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الألعاب الإفريقية-2023/كرة السلة: المنتخب الجزائري رجال يتوج بالميدالية الذهبية

  أدرج يـوم : السبت, 23 مارس 2024 12:57     الفئـة : رياضــة
الألعاب الإفريقية-2023/كرة السلة: المنتخب الجزائري رجال يتوج بالميدالية الذهبية

أكرا - توج المنتخب الجزائري لكرة السلة (فئة 3 ضد 3) لأقل من 23 عاما رجال, بالميدالية الذهبية للألعاب الإفريقية-2023 الجارية بالعاصمة الغانية (أكرا) من 8 إلى 23 مارس 2024.

و سيطر المنتخب الجزائري المشكل من مهدي بوعمامة, محند يحياتن, رياض لفقير و زياد يحياوي على نظيره الغاني بنتيجة (16-11).

من جهته, اقصي المنتخب النسوي من المجموعة الثانية بتسجيله فوز واحد أمام إثيوبيا (16-12) مقابل ثلاث هزائم أمام على التوالي الكونغو الديمقراطية (16-17) و مالي (13-16) و رواندا (12-13).

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و شاركت الجزائر في النسخة ال13 للألعاب الإفريقية -2023 بأكرا, بوفد يضم 299 عضوا من بينهم 222 رياضيا  في 18 نوعا من الرياضات من بينها 4 رياضات مؤهلة لأولمبياد-2024 بباريس,وهي كرة الريشة, تنس الميدان, تنس الطاولة و الترياتلون.

آخر تعديل على السبت, 23 مارس 2024 13:26
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الألعاب الإفريقية-2023/كرة السلة: المنتخب الجزائري رجال يتوج بالميدالية الذهبية
  أدرج يـوم : السبت, 23 مارس 2024 12:57     الفئـة : رياضــة   شارك

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