الألعاب الإفريقية-2023/كرة السلة: المنتخب الجزائري رجال يتوج بالميدالية الذهبية

و سيطر المنتخب الجزائري المشكل من مهدي بوعمامة, محند يحياتن, رياض لفقير و زياد يحياوي على نظيره الغاني بنتيجة (16-11).
من جهته, اقصي المنتخب النسوي من المجموعة الثانية بتسجيله فوز واحد أمام إثيوبيا (16-12) مقابل ثلاث هزائم أمام على التوالي الكونغو الديمقراطية (16-17) و مالي (13-16) و رواندا (12-13).
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و شاركت الجزائر في النسخة ال13 للألعاب الإفريقية -2023 بأكرا, بوفد يضم 299 عضوا من بينهم 222 رياضيا في 18 نوعا من الرياضات من بينها 4 رياضات مؤهلة لأولمبياد-2024 بباريس,وهي كرة الريشة, تنس الميدان, تنس الطاولة و الترياتلون.