ملاكمة/ الألعاب الافريقية 2023 : الجزائر تحصد 11 ميدالية منها 4 ذهبيات و مرتبة ثانية حسب الفرق

و كانت ميداليات المعدن النفيس من نصيب فتيحة منصوري (48 كلغ), إشراق شايب (63 كلغ), رومايسة بوعلام (50 كلغ) و أسامة كانوني (86 كلغ).
من جهتهما نال كل من شهيرة سلموني (57 كلغ) و محمد حومري (80 كلغ) ميدالية فضية, فيما عادت الميداليات البرونزية الخمس لكل من حجيلة خليف (60 كلغ) و آيت بقة يوغرطة (5ر63 كلغ) و عبد الناصر بلعربي (67 كلغ) و محمد غزالي (75 كلغ) و أسامة مرجان (60 كلغ).
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و في الترتيب العام لدورة الملاكمة, احتل المنتخب الجزائري المركز الثاني و راء نيجيريا بعشر ميداليات (8 ذ - 2 ف) فيما احتلت غانا المركز الثالث بسبع ميداليات (4 ذ - 1 ف - 2 ب).
و شاركت الجزائر في النسخة ال13 للألعاب الإفريقية -2023 بأكرا, بوفد يضم 299 عضوا من بينهم 222 رياضيا في 18 نوعا من الرياضات من بينها 4 رياضات مؤهلة لأاولمبياد-2024 بباريس,وهي كرة الريشة, تنس الميدان, تنس الطاولة و الترياتلون.