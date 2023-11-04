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ملاكمة/ الألعاب الافريقية 2023 : الجزائر تحصد 11 ميدالية منها 4 ذهبيات و مرتبة ثانية حسب الفرق

  أدرج يـوم : السبت, 23 مارس 2024 12:47     الفئـة : رياضــة
ملاكمة/ الألعاب الافريقية 2023 : الجزائر تحصد 11 ميدالية منها 4 ذهبيات و مرتبة ثانية حسب الفرق

أكرا- حصد المنتخب الجزائري للملاكمة (رجال و سيدات) 11 ميدالية (4 ذهبيات و فضيتان و 5 برونزيات) مساء أمس الجمعة عقب اجراء المنازلات النهائية لدورة الملاكمة للألعاب الافريقية - 2023 الجارية بالعاصمة الغانية اكرا (8 - 23 مارس).

و كانت ميداليات المعدن النفيس من نصيب فتيحة منصوري (48 كلغ), إشراق شايب (63 كلغ), رومايسة بوعلام (50 كلغ) و أسامة كانوني (86 كلغ).

من جهتهما نال كل من شهيرة سلموني (57 كلغ) و محمد حومري (80 كلغ) ميدالية فضية,  فيما عادت الميداليات البرونزية الخمس لكل من حجيلة خليف (60 كلغ) و آيت بقة يوغرطة (5ر63 كلغ) و عبد الناصر بلعربي (67 كلغ) و محمد غزالي (75 كلغ) و أسامة مرجان (60 كلغ).

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و في الترتيب العام لدورة الملاكمة, احتل المنتخب الجزائري المركز الثاني و راء نيجيريا بعشر ميداليات (8 ذ - 2 ف) فيما احتلت غانا المركز الثالث بسبع ميداليات (4 ذ - 1 ف - 2 ب).

و شاركت الجزائر في النسخة ال13 للألعاب الإفريقية -2023 بأكرا, بوفد يضم 299 عضوا من بينهم 222 رياضيا  في 18 نوعا من الرياضات من بينها 4 رياضات مؤهلة لأاولمبياد-2024 بباريس,وهي كرة الريشة, تنس الميدان, تنس الطاولة و الترياتلون.

آخر تعديل على السبت, 23 مارس 2024 13:47
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ملاكمة/ الألعاب الافريقية 2023 : الجزائر تحصد 11 ميدالية منها 4 ذهبيات و مرتبة ثانية حسب الفرق
  أدرج يـوم : السبت, 23 مارس 2024 12:47     الفئـة : رياضــة   شارك

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