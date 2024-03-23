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مصارعة مشتركة: الجزائر تقتطع 5 تذاكر إلى أولمبياد باريس في المصارعة الاغريقية-الرومانية

  أدرج يـوم : السبت, 23 مارس 2024 08:41     الفئـة : رياضــة
مصارعة مشتركة: الجزائر تقتطع 5 تذاكر إلى أولمبياد باريس في المصارعة الاغريقية-الرومانية

الاسكندرية- اقتطع خمسة مصارعين جزائريين, تذكرة المشاركة الى الألعاب الأولمبية-2024 بباريس, عقب تأهلهم الى نهائي فئاتهم في المصارعة نوع الاغريقية-الرومانية خلال منازلات الدورة الثانية الإفريقية-أوقيانوسيا المؤهلة للموعد الأولمبي التي جرت اليوم الجمعة بالاسكندرية (مصر) وتتواصل يومي السبت والاحد.

ويتعلق الامر بعبد الكريم فرقات (60 كلغ), إسحاق غايو (67 كلغ), أوكالي عبد الكريم (77 كلغ), بشير سيد عزارة (87 كلغ) , فادي روابح (97 كلغ).

وتغلب فرقات (60 كلغ) في الدور نصف النهائي على المغربي اسماعيل الطالبي (5-1) , ومواطنه غايو (67كلغ) على الاسترالي اندو ليهمي (5-1).

من جهته, سيطر اوكالي في نصف النهائي على المغربي ياسين  شكلي (11-0) ونفس الشيء بالنسبة لسيد عزارة (87 كلغ) امام الانغولي روبيرتو نسنغوا (8-0).

كما تأهل روابح (97 كلغ) عقب فوزه على التونسي محمد ميساوي (8-0).

وتتواصل الدورة إفريقيا-أوقيانوسيا للمصارعة المؤهلة للألعاب الأولمبية-2024 غدا السبت بمنافسات السيدات, بدخول اربعة مصارعات جزائريات, بينما برمجت في اليوم الاخير من المسابقة المقررة الاحد 24 مارس منافسات المصارعة الحرة (رجال).

وخلال الدورة الثانية الإفريقية للمصارعة والمؤهلة للألعاب الأولمبية-2024, التي تضع 36 تذكرة مؤهلة الى موعد باريس, شاركت الجزائر ب16 رياضيا: 6 في المصارعة الاغريقية-الرومانية و6 في المصارعة الحرة و 4 في المصارعة النسوية.

والمصارعون الذين يبلغون النهائي في كل فئة وزن مدرج في برنامج الالعاب الاولمبية, يقتطعون تأشيرة المرور الى اولمبياد باريس- 2024  .

آخر تعديل على السبت, 23 مارس 2024 10:47
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مصارعة مشتركة: الجزائر تقتطع 5 تذاكر إلى أولمبياد باريس في المصارعة الاغريقية-الرومانية
  أدرج يـوم : السبت, 23 مارس 2024 08:41     الفئـة : رياضــة   شارك

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