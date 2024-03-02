كرة القدم / دورة فيفا سيريز-2024 : الجزائر تفوز وديا على بوليفيا 3-2

الجزائر- تغلب المنتخب الجزائري لكرة القدم على نظيره البوليفي بنتيجة (3-2 / الشوط الأول: 1-0)، سهرة الجمعة إلى السبت، بملعب نيلسون مانديلا ببراقي (الجزائر العاصمة)، لحساب الجولة الأولى من دورة الودية الدولية "فيفا سيريز-2024" التي تحتضنها الجزائر في الفترة الممتدة من 22 إلى 26 مارس الجاري.

وسجل أهداف اللقاء كل من أمين قويري (د 43) و ياسين بن زية (د 79) و عيسى ماندي (د 90+4) لفائدة "الخضر"، بينما سجل لصالح منتخب بوليفيا كل من ألغارناز (د 47) و شافيز (د 69).

وبهذا يكون الناخب الوطني الجديد، البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، قد وقف على إمكانيات اللاعبين الذين أشركهم بمناسبة أول مقابلة يشرف فيها على تشكيلة "الخضر" منذ استلام مهامه على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني الأول مطلع الشهر الجاري.

وقد افتتحت دورة "فيفا سيريز-2024" سهرة الخميس بملعب 19 ماي 1956 بمدينة عنابة، حيث تعادل منتخب أندورا بنتيجة إيجابية مع منتخب جنوب إفريقيا (1-1).

وضمن هذه الدورة الكروية الدولية سيواجه رفاق المهاجم بغداد بونجاح منتخب جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، بينما تواجه بوليفيا منتخب أندورا بعنابة.

تصريحات عقب نهاية مباراة الجزائر - بوليفيا (3-2)

فلاديمير بيتكوفيتش / مدرب منتخب الجزائر:

"دخلنا في أطوار المباراة بطريقة جيدة حيث بحثنا سريعا على التحكم في مجريات اللعب وصنع الفرص الهجومية لكن النجاعة أمام المرمى خاتنا في العديد من الفرص.

قدمنا أداء جيدا في الشوط الأول وافتتحنا بوابة التهديف وسيّرنا مجريات اللعب بطريقة جيدة إلى غاية ارتكاب الخطأ من الدفاع مطلع الشوط الثاني الذي كلفنا هدف التعادل. تنتظرنا عدة ورشات عمل مفتوحة حيث سنعمل على تصحيح الأخطاء التي ارتكبناها سهرة اليوم حتى نتفادى تلقي الأهداف في قادم المباريات. الورشة الثانية التي سنشتغل عليها هي الجانب الذهني، الذي يعد مهما لتفادي الوقوع في الأخطاء حيث يجب أن نكون جاهزين لتسيير كل الوضعيات الممكنة داخل المقابلات.

من النقاط الإيجابية التي استخلصناها من هذا اللقاء الودي هو الإضافة الإيجابية التي منحها الشبان الجدد حيث قدموا الحلول اللازمة وساهموا في قلب النتيجة لصالحنا وتحقيق الانتصار، وهذا أمر مطمئن لبقية المشوار. ومن بين النقاط السلبية التي وقفنا عليها في الشوط الثاني هو تركنا للمساحات لفائدة الفريق الخصم وهو ما جعله يتفوق عدديا في كثير من وضعيات اللعب. على العموم هذه المقابلة الأولى كانت مليئة بالدروس وهو ما سيجعلنا نحضر لمواجهة جنوب إفريقيا في ظروف جيدة.".

انطونيو كارلوس زاغو / مدرب منتخب بوليفيا:

"من المهم بالنسبة لنا خوض مثل هذه المقابلات التي تدخل في إطار تحضيراتنا وتساعدنا على التطور. على العموم، أظن أننا قدمنا مباراة جيدة ضد الجزائر، حيث سيطرنا على بعض فترات اللقاء ونجحنا في توقيع هدفين. للأسف وقعنا في أخطاء سببها نقص التركيز كلفتنا غاليا بتلقي ثلاثة أهداف. اليوم أشرفت على ثالث مباراة لي على رأس العارضة الفنية للمنتخب البوليفي وأسعى لإيجاد التشكيلة المثالية من خلال إشراك بعض العناصر الشابة بأمل مقارعة عمالقة أمريكا اللاتينية مثل البرازيل، الأرجنتين و كولومبيا. نعمل على إيجاد التوليفة الأنسب تحسبا للمشاركة في كوبا أمريكا المقبلة المقررة شهر يونيو 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الأخيرة ستكون أيضا محطة إعدادية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم-2026. واجهنا منتخبا جزائريا جيدا، إذ قدم مردودا محترما رغم غياب بعض عناصره الأساسية على غرار بن ناصر (مصاب)، الذي لو شارك لمنح إضافة أكبر لفريقه وللمباراة.".

بغداد بونجاح / مهاجم منتخب الجزائر:

"دخلنا جيدا في أجواء اللقاء من خلال صنع العديد من الفرص الهجومية الصريحة، لكننا لم نستطع تجسيدها وهذا راجع ربما لخوضنا أول مباراة تحت إشراف ناخب وطني جديد والذي قام بجملة من التغييرات للوقوف على إمكانيات اللاعبين. في الشوط الثاني تلقينا هدفين بسبب سوء التركيز، غير أن المدرب أقحم بعض التغييرات التي منحت نفسا جديدا للفريق و مكنتنا من تعديل النتيجة وكذا تسجيل هدف الانتصار.

نشكر الجمهور الجزائري على وفائه وحضوره في هذه السهرة الرمضانية بالمدرجات لمساندتنا وذلك بالرغم من خيبة الإقصاء في الدور الأول لكأس أمم إفريقيا الأخيرة بكوت ديفوار. باعتبارنا من العناصر القديمة بالتشكيلة يجب علينا مرافقة الشبان الجدد حتى يتأقلموا مع أجواء المنتخب خاصة وأننا نمتلك مجموعة جيدة، حيث نتمنى أن تساهم في عودة المنتخب الوطني إلى الواجهة.".

أنيس حاج موسى / مهاجم منتخب الجزائر:

"أنا سعيد بمشاركتي الأولى مع المنتخب الوطني الجزائري فمن الرائع زيارة بلدي الأصلي وملاقاة الناس وأنصار المنتخب الوطني ولهذا أنا مبتهج للغاية خاصة وأننا حققنا الفوز في أول مباراة لي بالقميص الوطني و أنا فخور بذلك. خضنا مقابلة صعبة ضد منتخب بوليفيا القوي والذي يلعب باندفاع بدني كبير، لكننا عرفنا كيفية الوقوف الند للند فوق أرضية الميدان عبر تطبيق تعليمات المدرب وهذا مؤشر إيجابي. نطمح للفوز أيضا ضد منتخب جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء المقبل وتمثيل الراية الوطنية بشكل جيد.".