الالعاب الافريقية 2023/ العاب القوى: تتويج مهدي عمار روانة بذهبية القفز بالزانة

أكرا - توج العداء الجزائري، مهدي عمار-روانة بذهبية القفز بالزانة أمسية الخميس، بمناسبة اليوم الرابع المخصص لمسابقات العاب القوى، ضمن الالعاب الافريقية 2023 بأكرا ( غانا) التي ستختتم غدا السبت.

ونجح عمار روانة في محاولته الثانية في الفوز بالمسابقة، باجتياز لعلو 30ر5م، قبل أن يتعثر فيها بعد على عتبة 41. 5 م في ثلاث محاولات له.

واكمل منصة تتويج مسابقة الرمي بالزانة، السنغالي بوبكر دايلو (00ر5م) والاثيوبي ميراسا أبيرا اليمي (00ر4م).

من جهته، يشارك العداء ياسر محمد تريكي اليوم الجمعة، في نهائي القفز الطويل وهي المسابقة التي سيطر عليها خلال التصفيات بقفزة قدرت 09. 8 م (احسن نتيجة فيالمجموعتين)، غير أن زميله دهية شريف بدومي الحائز على برونزية العشاري، لم يفلح في التأهل بعدما اكتفى بقفزة على مسافة 16. 7م في المجموعة الثانية.

بدوره، تأهل فريق التتابع 4 مرات 400م (رجال) ، المتكون من آنس الصديق حموني، عبد النور بن جمعة، دهية شريف بدومي ومعتز عبد الرزاق سكيو الى النهائي المقرر اليوم الجمعة. واحتل فرق التتابع في المجموعة الاولى، الصف الثالث ب3د 07ثا 97 ج.م ، امام كينيا (3د 07ثا 14 ج.م) وبوتسوانا (3 د 05 ثا 44 ج.م).

كما تأهل المنتخب الوطني لكرة السلة 3 ضد 3 (اقل من 23 سنة-ذكور) الى الدور نصف النهائي، عقب فوزه على رواندا (21-14)، فيما نجح ملاكمان فقط من العبور الى النهائي.

ويتعلق الامر بمحمد حمري الفائز في نصف النهائي (80 كلغ) على الكاميروني فوتو توتاب جينيور (4-1) ونفس الشيئ حققه أسامة كنوني عقب تفوقه على التنزانيماريجيسي ميسا (5-0) لدى فئة 86 كلغ.

بالمقابل، أقصي آيت بقة يوغرطة في نصف نهائي فئة-63.5 كلغ ،على يد كاتيما ايمانويل من زامبيا (1-4) ونفس الشيء بالنسبة لمواطنته، حجيلة خليف التي خسرت ضد أوغونسيميلوري سينتيا (نيجيريا) بنتيجة 1-4 ( وزن 60 كلغ).

وانهزم المنتخب الوطني للتايكواندو امام نظيره المالي في اختصاص كيوريغي بنتيجة (72-41) ومنتخب للكرة الطائرة- سيدات الذي اقصي في ربع النهائي امام غانا( 2-3).

وفي كرة اليد، انهزم المنتخب الوطني امام نظيره الكاميروني (21- 29) في مقابلة الترتيب من اجل الميدالية البرونزية.

وتعرف منافسات اليوم الجمعة أيضا مشاركة الجزائري هشام بوهانون في نهائي القفز الطويل، بمشاركة 13 منافسا، بالمقابل، يشارك ستة ملاكمين في النهائيات ويتعلق الامر بكلمن منصوري فتيحة ضد حفصي وفاء (تونس) في فئة اقل من 48 كلغ وتلاقي شهيرة سلموني، المغربية رباب شدال (52 كلغ)و تلعب إشراق اوكشيب ضد مبلايي مونفاي (كونغو الديمقراطية)، في فئة 63 كلغ وبوعلام رميساء امام النيجيرية زينب ادجيهينا ( 50 كلغ) ومحمد خمري أمام بيتا كابيي بيتر (الكونغو الديمقراطية) لدى فئة 80 كلغ واسامة كانوني ضد الغاني كاموكو ابو بكر (86 كلغ).