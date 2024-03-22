كرة القدم (داخل القاعة للصحافة): إجراء المباريات الأخيرة للدور الأول اليوم الجمعة

الجزائر - ستجرى المباريات الاخيرة للدور الاول من دورة كرة القدم داخل القاعة الخاصة بالصحافة الوطنية-2024، سهرة اليوم الجمعة بالقاعة البيضوية للمركب الاولمبي "محمد بوضياف" (الجزائر العاصمة) والتي من شأنها أن ترفع الستار عن الفرق المتأهلة إلى الأدوار ثمن النهائية التي تعني أصحاب المركزين الاول والثاني عن المجموعات الست، بالإضافة إلى الاربعة فرق الاحسن المحتلة المركز الثالث في كل المجموعات.

وإذا كانت ستة فرق قد ضمنت مرورها إلى الدور المقبل، فإن الـ18 الاخرى ستلعب آخر أوراقها، كل فريق في مجموعته ووفق البرمجة المحددة من قبل لجنة المنافسة للجنة المنظمة.

في المجموعة الاولى، فإن الامر قد حسم بالنسبة للمتأهلين عن المجموعة، فريقا كانال ألجيري وديزاد ماتش، المتقاسمين للمركز الاول برصيد 6 نقاط واللذين سيلتقياناليوم الجمعة (00ر22) وعينيهما على انهاء الدور الاول في المركز الاول. بينما اللقاء الثاني للمجموعة المقرر على الساعة 00ر23 فيجمع بين قناة الوطنية ويومية الشعبوهو اللقاء الذي لن يكن له أي تأثير على المجموعة باعتبار الفريقين يتقاسمان المركز الاخير بدون رصيد من النقاط، ويبدو أنهما لن يتنافسا على إحدى المراكز الأربعة المنبثقة عن أحسن الفرق المحتلة للمراكز الثالثة، فالفارق في الاهداف الذي يملكانه لا يساعدهم على ذلك (- 10 لقناة الوطنية و -13 ليومية الشعب).

أما المباراة الاخيرة المبرمجة لسهرة الجمعة (00ر00) فتخص المجموعة الثانية حيث المركز الثاني المؤهل إلى ثمن النهائي لايزال في المزاد وسيتنافس عليه فريقا قناة الحياة والتلفزيون الجزائري (2) المحتلين للمركز الثاني مناصفة ب3 نقاط، فيما أن فريق الاخبارية ضمن تأهله في مركزه الاول (6 نقاط)والذي سيلتقي يوم السبت (00ر22) بفريق يومية الفجر، متذيل الترتيب بصفر نقطة.

في المجموعة الثالثة التي يتواجد فيها فريق وكالة الانباء الجزائرية (وأج) والاذاعة الوطنية (2) وموقع الايام نيوز الذين يتقاسمون المراتب الثلاثة الاولى. فهذه الفرق الثلاثة بإمكانها التأهل سواء من خلال نقاطها أو من خلال احدى المراكز الاربعة لأحسن الفرق المحتلة للصف الثالثة في كل المجموعات. وستكون مبارياتها المبرمجة ليوم الاحد محددة لترتيب النهائي للمجموعة. فريق الاذاعة الوطنية (2) هو الرائد ب6 نقاط وفارق في الاهداف +12 وسيواجه على الساعة (00ر22) أحد ملاحقيه فريق وكالة الانباء الجزائرية (3 نقاط مع فارق في الاهداف +14)، فيما سيواجه فريق الايام نيوز (مركز ثاني -1) فريق اخبار الوطن (صفر نقطة) في الساعة 00ر23.

وعرفت سهرة أمس الخميس إجراء المباريات الاخيرة للجولة الثانية من الدورة وسمحت بفوز قناة الجزائر الدولية على المركز الدولي للصحافة 4-3 في لقاء لحساب المجموعة الخامسة وهو الانتصار الذي انعش به الفريق حظوظه في المرور إلى الادوار ثمن النهائية، حيث بات يتقاسم الصف الثاني مع منافسه برصيد 3 نقاط، متأخرا بنقطة واحدة عن صاحب الريادة فريق الاذاعة الوطنية (1)، ومتقدما أيضا بنقطة عن التلفزيون الجزائري (9) الذي سيواجه فريق المركز الدولي للصحافة يوم الاثنين (00ر22).

وفي المجموعة السادسة والاخيرة، خطى فريق قناة الهداف خطوة كبيرة نحو التأهل وانفرد بالمركز الاول (6 نقاط) بفضل فوزه بنتيجة (6-2) على التلفزيون الجزائري (1) صاحب الصف الاخير، فيما انتصر فريق كرة نيوز على التلفزيون الجزائري (4) بنتيجة (5-0) وبات يتقاسم معه الصف الثاني ب3 نقاط.

هذا وسجلت دورة كرة القدم داخل القاعة للصحافة الوطنية لسنة 2024 مشاركة 24 فريقا، من مختلف مؤسسات وسائل الاعلام الوطنية في طبعة ثالثة خصصت هذه السنة للترحم على أرواح الاعلاميين الذين سقطوا بغزة في العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني.

وتنظم دورة الصحافة لكرة القدم داخل القاعة من طرف المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين وقد أخذت هذه السنة 2024، تسمية الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، ويساهم فيها، ديوان المركب الاولمبي والاتحادية الجزائرية لكرة القدم واللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية.

وفيما يلي برنامج مباريات الدور الاخير:

السبت 23 مارس 2024:

00ر22 : الاخبارية - الفجر (المجموعة الثانية)

00ر23 : دزاير توب - قناة الشروق نيوز (المجموعة الثالثة)

00ر00 : انتر نيوز - قناة النهار (المجموعة الثالثة)

الاحد 24 مارس 2024:

00ر22 : الاذاعة الوطنية (2)- وكالة الانباء الجزائرية

(المجموعة

الرابعة)

00ر23 : الايام نيوز - جريدة أخبار الوطن (المجموعة

الرابعة)

00ر00 : الاذاعة الجزائرية (1) - قناة الجزائر الدولية (المجموعة

الخامسة)

الاثنين 25 مارس 2024:

00ر22 : التلفزيون الجزائري (9) - المركز الدولي للصحافة (المجموعة

الخامسة)

00ر23 : التلفزيون الجزائري (1) - كرة نيوز (المجموعة

السادسة)

00ر00 : قناة الهداف - التلفزيون الجزائري (4) (المجموعة الساسة).