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تايكواندو- الالعاب الافريقية: تأهل المصارع الجزائري شاهين ساكر لنهائي اختصاص بومسي 

  أدرج يـوم : الجمعة, 22 مارس 2024 15:53     الفئـة : رياضــة
تايكواندو- الالعاب الافريقية: تأهل المصارع الجزائري شاهين ساكر لنهائي اختصاص بومسي 

اكرا - تأهل مصارع التايكواندو، الجزائري شاهين ساكر (اقل من 30 سنة)، لنهائي منافسات الألعاب الإفريقية بأكرا- 2023 (غانا)، اختصاص بومسي - فردي ، عقب فوزه اليوم الجمعة على التونسي قصي رزقي في الدور نصف النهائي.

وكان الشاب ساكر الذي ضمن ميدالية للجزائر- قد أزاح في الدور ربع النهائي البطل الإفريقي المصري علي احمد بدر محمد و  قبلها في الدور ال16 المصارع الزامبي، إيريك فيغلو.

كما عبر ممثل الجزائر الاخر مرداسي نصير الى الدور نصف النهائي- فردي (اقل من 40 سنة)، عقب إقصائه لبطل افريقيا السنغالي عبدو لاي دياكو مانكاديانغ في الدور ربع النهائي ، علما انه تأهل مباشرة الى الدور ال16.

وتـأهلت ايضا المصارعة وئام بوشية  فئة- اقل من 30 سنة- إناث ، الى الدور ربع النهائي من منافسات، بومسي- فردي.  

وفي وقت سابق نال المصارع المخضرم ، هاني طبيب الميدالية البرونزية، عقب خسارته امام نظيره المصري حسين رامي في الدور نصف النهائي لفئة اقل من 74 كلغ.     وخلال هذه المنافسة، انهزم ممثل الجزائر الثاني، إسلام قطفاية (أقل من 87 كلغ) في الدور ربع النهائي امام نظيره الايفواري، انسيت كييسي بعد قرار من الحكم وذلك بعدما كان متفوقا في الجولة الاولى بنتيجة 6-3.  

وتشارك الجزائر في الطبعة ال13 للألعاب الافريقية- 2023 بأكرا بوفد يضم 299 فردا ،منهم 222 رياضي يمثلون 18 اختصاصا.

 

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تايكواندو- الالعاب الافريقية: تأهل المصارع الجزائري شاهين ساكر لنهائي اختصاص بومسي 
  أدرج يـوم : الجمعة, 22 مارس 2024 15:53     الفئـة : رياضــة   شارك

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