بطولة الرابطة الأولى موبيليس: تنقل صعب لمولودية الجزائر إلى بشار، "كلاسيكو" مثير بتيزي وزو

الجزائر- يقوم رائد ترتيب بطولة الرابطة الأولى موبيليس لكرة القدم، مولودية الجزائر، برحلة محفوفة بالمخاطر إلى بشار لملاقاة شبيبة الساورة، بينما يحتضن ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو، "كلاسيكو" جديرا بالإهتمام بين شبيبة القبائل و شباب بلوزداد في الوقت الذي تعرف معركة ضمان البقاء تنافسا حادا بين خمسة أندية على الأقل بمناسبة أجراء الجولة الـ 21 المبرمجة على مدى ثلاثة أيام (السبت، الأحد و الإثنين).

فمولودية الجزائر (1 - 46 ن) التي خرجت سالمة من "فخ" نجم بن عكنون بملعب الدار البيضاء (3-2), حيث دعمت وضعيتها في الترتيب العام, ستكون في خطر حقيقي أمام شبيبة الساورة (8 - 27 ن) التي يصعب النيل منها داخل قواعدها فضلا عن رغبتها الملحة في وضع حد لسلسلة النتائج المتذبذبة الذي رمت بالفريق الي الشطر الثاني في الترتيب العام وهي التى تعودت على لعب الادوار الاولى في البطولة الوطنية.

فالعميد الذي يتوفر على خط هجومي ناري بتسجيله لتسعة أهداف في مباراتيه الأخيرتين أمام جمعية الشلف (6-3) و نجم بن عكنون (3-2), ظهر في المقابل بدفاع مرتبك بتلقيه لخمسة أهداف كاملة.

و ستكون الإثارة و الندية على اشدها في هذا اللقاء المبرمج على الساعة 30ر15, و هو ما قد يؤثر بدنيا على اللاعبين, بالإضافة إلى عاملي الصيام و الحرارة.

أما الوصيف الحالي شباب قسنطينة (2 - 34 ن) المتواجد في لياقة جيدة, سيقوم بتنقل قصير إلى مقرة لمواجهة النجم المحلي (13 - 22 ن) في مباراة ذات أهداف متباينة. فالتعادل الذي افتكه النجم يوم الثلاثاء الماضي أمام حامل اللقب شباب بلوزداد في مباراة نسوية الرزنامة, أعطاه جرعة أوكسجين صغيرة في انتظار تحقيق نتيجة أفضل أما النادي القسنطيني العتيد للابتعاد من منطقة الخطر.

اما وفاق سطيف (3 - 33 ن) الذي فقد البعض من بريقه منذ فوزه على مولودية الجزائر (1-0), لم يعد قادرا على مواكبة نسق المنافسة بعد اقصائه من منافسة الكأس و انهزامه مساء يوم الثلاثاء أمام اتحاد الجزائر (0-2) في لقاء متأخر بملعب 5 جويلية. هذا الأحد, سيكون "للنسر الاسود" فرصة التدارك لدى استضافته لجمعية الشلف المهددة بالسقوط . في هذا اللقاء, يستهدف الوفاق "البوديوم" بينما تسعى الجمعية الهروب من منطقة الخطر.

من جهته شباب بلوزداد (4- 32 م) الذي تعثر يوم الثلاثاء على ميدان نجم مقرة (0-0) في لقاء متأخر, مهدرا بذلك نقطتين ثمينتين في سباق التتويج بلقبه الخامس تواليا, مطالب بردة فعل ايجابية اذا اراد الابقاء على حظوظه في الدفاع عن لقبه. هذا الأحد سيتنقل إلى تيزي وزو لمواجهة مجددة مع شبيبة القبائل (8 - 27 ن) في مباراة "ثأرية" لكأس الجزائر التي فاز بها أصحاب اللونين "الأحمر و الأبيض" (2-0). لكن المعطيات ستتغير هذه المرة, حيث يبقى الناديان مصممين على حصد كامل الزاد. فالشباب الذي يتوفر على مباراتين متأخرتين (ا.خنشلة - بارادو) ليس امامه من خيار سوى الفوز إذا أراد مطاردة رائد الترتيب مولودية الجزائر بينما يبقى "الكناري" أمام حتمية التدارك في أقرب وقت و وضع حد لسلسلة نتائجه السلبية في الجولات الاخيرة.

من جهته, يمر اتحاد الجزائر (4 - 32 ن) بفترة ايجابية بعد فوزه مؤخرا على شباب بلوزداد (1-0) و وفاق سطيف (2-0), حيث يلعب أصحاب اللونين "الأحمر و الأسود" على ثلاث جبهات (وطنيا و قاريا).

و سيستضيف ابناء المدرب الاسباني غاريدو مساء يوم الأحد بالملعب الأولمبي 5 جويلية بالعاصمة, اتحاد بسكرة (7 - 28 ن) الذي يحسن التفاوض خارج مواقعه. المواجهة مهمة بالنسبة للعاصميين للبقاء على مقربة من ثلاثي المقدمة.

و تهم المباريات الثلاثة الأخيرة في برنامج الجولة ال 21, الأندية المهددة بالسقوط و البداية من لقاء نادي بارادو (6 - 31 ن) و نجم بن عكنون (14 - 19 ن). فالأكاديميون الذي يمرون منذ أسابيع بفترة فراغ رهيبة يواجهون نجم بن عكنون الذى تحسن مردوده كثيرا خلال مرحلة الإياب. فتشكيلة المدرب بلال دزيري التي انهزمت بصعوبة أمام مولودية الجزائر (2-3) في مباراة متأخرة, مصممة على الظهور بوجه مشرف من أجل تحسين ترتيبها و الابتعاد عن المنطقة الحمراء.

و في خنشلة, يواجه الاتحاد المحلي ضيفه مولودية وهران (15 - 18 ن) المتواجد حاليا في وضعية "النازل" في مباراة مصيرية "للحمراوة" المطالبين بتفادي الهزيمة. اما اتحاد خنشلة المرشح للفوز بالمباراة, فهو يركز كل اهتمامه على مباراة الكأس التي ستجمعه الأسبوع المقبل على ميدانه بمولودية الجزائر.

و تجمع المباراة الأخيرة لهذه الجولة اتحاد سوف (16 - 7 ن) و مولودية البيض (11 - 25 ن) و المفتوحة على كل الاحتمالات. فأبناء "وادي السوف" الذين تضاءلت حظوظهم بنسبة كبيرة في البقاء ضمن اندية النخبة بالنظر لمركزهم في الترتيب العام و سلسلة النتائج السلبية التى يسجلونها في كل اسبوع تنتظرهم مواجهة صعبة امام تشكيلة البيض التي لا زالت بحاجة لنقاط إضافية لضمان بقائها بقسم الأضواء نهائيا.

الجولة ال 21: برنامج المباريات

- برنامج مباريات الجولة الـ 21 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" لكرة القدم المقررة أيام السبت و الأحد و الاثنين:

السبت 23 مارس (سا 30ر15)

اتحاد خنشلة - مولودية وهران

اتحاد سوف - مولودية البيض

نجم مقرة - شباب قسنطينة

الأحد 24 مارس (سا 00ر22):

وفاق سطيف - مولودية البيض

اتحاد الجزائر - اتحاد بسكرة

شبيبة القبائل - شباب بلوزداد

الاثنين 25 مارس (سا 30ر15):

نادي بارادو - نجم بن عكنون

شبيبة الساورة - مولودية الجزائر

الترتيب نقاط لعب

مولودية الجزائر 46 20 شباب قسنطينة 34 20 وفاق سطيف 33 20 شباب بلوزداد 32 18

--. اتحاد الجزائر 32 19

نادي بارادو 31 19 اتحاد بسكرة 28 20

8 . اتحاد خنشلة 27 19

--. شبيبة القبائل 27 19

--. شبيبة الساورة 27 20