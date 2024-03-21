المباراة الودية الجزائر - بوليفيا : تخصيص حافلات لضمان تنقل المناصرين لملعب "نيلسون مانديلا"

الجزائر - أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها "ايتوزا", في بيان لها اليوم الخميس, عن تخصيص حافلاتها, غدا الجمعة, لنقل المناصرين إلى ملعب "نيلسون مانديلا" ببراقي, لحضور مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره البوليفي, في إطار الدورة الودية الدولية "سيري فيفا " الجزائر- 2024.

وأوضح البيان أنه "في إطار الدورة الودية الدولية للفيفا وقصد تسهيل عملية نقل المناصرين لحضور المباراة التي تجمع بين المنتخب الوطني الجزائري ضد نظيره منتخب بوليفيا المقررة يوم الجمعة 22 مارس 2024, بملعب نيلسون مانديلا ببراقي, خصصت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها "إيتوزا" حافلاتها لنقل المناصرين، بداية من الساعة 19سا و30د مساءا".

وحددت المؤسسة العمومية ثمن التذكرة ب 100 دج ذهابا وإيابا, على أن يكون الانطلاق من محطة أول ماي, محطة القبة, محطة القطار (بئر توتة), موقف الصابلات (OPLA), محطة المعدومين, محطة الحراش, موقف ملعب 05 جويلية, محطة زرالدة, ومحطة سيدي عبد الله, يضيف ذات البيان.

جدير بالذكر أن المباراة الودية الجزائر - بوليفيا ستلعب غد الجمعة ابتداء من الساعة العاشرة ليلا (00ر22سا) بملعب نيلسون مانديلا ببراقي (الجزائر العاصمة), لحساب اليوم الاول من دورة "فيفا سيري" 2024 التي تحتضنها الجزائر في الفترة الممتدة من 22 الي 26 مارس.