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دورة الجزائر الدولية لأقل من 20 سنة: فوز المنتخب الوطني على مصر بنتيجة (2-1)

  أدرج يـوم : الخميس, 21 مارس 2024 11:51     الفئـة : رياضــة
دورة الجزائر الدولية لأقل من 20 سنة: فوز المنتخب الوطني على مصر بنتيجة (2-1)

الجزائر- فاز المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم, لأقل من 20 سنة, سهرة امس الأربعاء, بملعب سالم مبروكي بالرويبة,على نظيره المصري بهدفين لهدف واحد (2-1), لحساب الجولة الاولى من الدورة الدولية الودية لفئة أقل من 20 سنة المقامة بالجزائر .

ورغم سيطرة جزائرية طفيفة خلال الشوط الأول من مواجهة الفراعنة, الا أن نتيجة المرحلة الاولى انتهت بالتعادل دون اهداف (0-0).

ومع بداية الشوط الثاني, صنع الخضر الفارق بفضل هدف الهاشمي بن سليمان في الدقيقة 47, قبل ان يتمكن المنتخب المصري من تعديل النتيجة في الدقيقة 75 بواسطة المهاجم عمور.

وفي الوقت الذي كانت فيه المواجهة تتجه نحو التعادل (1-1), تمكن المنتخب الوطني الجزائري من صنع الفارق و تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة (90+1)  عن طريق اللاعب بولبينة .

وفي الجولة الثانية, المقررة لسهرة السبت المقبل, سيواجه اشبال الناخب الوطني ياسين مانع المنتخب التونسي بملعب عمر حمادي بِبولوغين, فيما سيلاقي منتخب مصر منتخب موريتانيا بِملعب الرويبة.

وبالإضافة الى الجزائر, ستنشط هذه المنافسة التي تقام تحت تسمية "الدورة الدولية للشبان المحاربين" من قبل منتخبات تمثل كل من مصر وتونس وموريتانيا.

للتذكير, اجرى المنتخب الجزائري لأقل من 20 عاما, الذي يشرف على تدريبه ياسين مانع, تربصا بوهران خلال الفترة الممتدة من 23  إلى 29 فبراير, استعدادا لدورة اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم المبرمجة في شهر أكتوبر.

آخر تعديل على الخميس, 21 مارس 2024 12:16
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دورة الجزائر الدولية لأقل من 20 سنة: فوز المنتخب الوطني على مصر بنتيجة (2-1)
  أدرج يـوم : الخميس, 21 مارس 2024 11:51     الفئـة : رياضــة   شارك

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