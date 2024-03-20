الرابطة الأولى: مولودية الجزائر تفوز على نجم بن عكنون (3-2) و تعمق الفارق على ملاحقيها

الجزائر - فازت مولودية الجزائر بصعوبة على نجم بن عكنون بنتيجة (3-2)، الشوط الأول (1-0) اليوم الاربعاء، لحساب تسوية الجولة الـ16 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" لكرة القدم في مباراة جمعت بينهما بملعب الدار البيضاء.

وسجلت الأهداف من طرف بيازيد (د 39 من ضربة جزاء) و زماموش (48 ضد مرماه) و غزالة (70) للمولودية.، بينما أمضى هدفي بن عكنون كل من حاجي (د 58) و حشود (د 76).

بعد هذه النتيجة، دعمت مولودية الجزائر رصيدها في ريادة الترتيب بمجموع (46 ن) و بفارق 12 نقطة عن الوصيف الحالي شباب قسنطينة (34 ن)، فيما يتواجد نجم بن عكنون في الصف الرابع عشر برصيد (19 نقطة).

وجرت يوم أمس الثلاثاء مباراتان مؤجلتان، عرفت الأولى تعادل نجم مقرة و شباب بلوزداد (0-0) والثانية فوز اتحاد العاصمة في المباراة الثانية على وفاق سطيف (2-0).

الاربعاء 20 مارس :

الجولة 16: نجم بن عكنون - مولودية الجزائر 2-3

الثلاثاء 19 مارس:

الجولة 17: نجم مقرة - شباب بلوزداد 0 - 0

الجولة 18:اتحاد الجزائر - وفاق سطيف 2 - 0

الترتيب نقاط لعب

مولودية الجزائر 46 20 شباب قسنطينة 34 20 وفاق سطيف 33 20 شباب بلوزداد 32 18

--. اتحاد الجزائر 32

19

نادي بارادو 31 19 اتحاد بسكرة 28 20

8 . اتحاد خنشلة 27 19

--. شبيبة القبائل 27 19

--. شبيبة الساورة 27 20