كرة القدم/فيفا سيري 2024 : الجزائر - بوليفيا : عهد جديد "للخضر" مع مدرب جديد

الجزائر - سيدخل المنتخب الجزائري لكرة القدم عهدا جديدا مع الناخب الوطني الجديد, البوسني فلاديمير بيتكوفيتش الذي سيدشن مهامه الجديدة بمواجهة منتخب بوليفيا, يوم الجمعة (00ر22) بملعب نيلسون مانديلا ببراقي, لحساب اليوم الاول من دورة "فيفا سيري" 2024 التي تحتضنها الجزائر في الفترة الممتدة من 22 الي 26 مارس الجاري.

و ينتظر المتتبعون و الانصار على حد سواء الخرجة الأولى للتشكيلة الوطنية بفارغ الصبر , و ذلك بعد الخروج المبكر و الثاني على التوالي للخضر من الدور الأول لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2023 التي جرت مؤخرا بكوت ديفوار (13 يناير-11 فبراير 2024.

و ستكون مباراة الاستئناف غنية بالاستنتاجات, إذ علاوة على الكفاءات الفنية لبيتكوفيتش, ستكون الفرصة سانحة لهواة الكرة اكتشاف خطته التكتيكية المنتهجة و خياراته, مع تواجد ثلة من اللاعبين الذين سيطرقون أبواب المنتخب لأول مرة بمناسبة ودية بوليفيا.

و من بين الوجوه الجديدة التي سيكتشفها أنصار الفريق الوطني مساء يوم الجمعة, محمد أمين مدني (شباب قسنطينة), منصف بكرار (نيويورك سيتي الأمريكي), حاج موسى (فيتاس ارنهم الهولندي), أحمد قندوسي (نادي سيراميكا المصري) ورفيق قيتان (استوريل برايا البرتغالي).

و سيلتحق هؤلاء "الجدد" ببعض القدامى العائدين على غرار سعيد بن رحمة (أولمبيك ليون الفرنسي), ياسين بن زية, (قرباخ الأذربيجاني), جوام حجام (يونغ بويز بارن السويسري) و بالدرجة الأولى, ياسين براهيمي (الغرافة القطري) و بدر الدين بوعناني (نادي لوران الفرنسي), الذين سيكتشفهم باهتمام كبير عشاق الكرة الجميلة.

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في المقابل, سيغيب عدد من الكوادر والنجوم التي لم يستدعها المدرب بيتكوفيتش و يتعلق الأمر بيوسف بلايلي, إسلام سليماني, سفيان فغولي و خاصة قائد الفريق, رياض محرز الذي تحدث مع الناخب الجديد حول مستقبله مع الفريق الوطني.

و تعتبر دورة "فيفا سيري 2024 " الدولية فرصة لعودة "الخضر" الي جو المنافسة حيث يعلقون عليها آمالا كبيرة لطي صفحة الماضي والشروع في كتابة صفحة جديدة في مشوارهم مع المنتخب الجزائري.

و تقام هذه الدورة برعاية الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بملعبي نيلسون مانديلا بالجزائر و 19 ماي 1956 بعنابة.

و سيكون منتخب بوليفيا ممثل أمريكا الجنوبية , أول منافس للخضر, ليأتي الدور بعد ذلك على منتخب جنوب إفريقيا, الذي بلغ مؤخرا المربع الذهبي لكان-2023 بكوت ديفوار, و ستجرى المباراة الأولى يوم 22 مارس بملعب نيلسون مانديلا , فيما تدور المباراة الثانية بعد أربعة أيام (يوم 26 مارس) بنفس الملعب.

فإذا كانت تشكيلة "البافانا بافانا" توجد حاليا في لياقة جيدة و تشكل منافسا صعب المنال للخضر, فالأمور ليست كذلك لمنتخب بوليفيا الذي يعاني كثيرا في تصفيات مونديال-2026 حيث يحتل المركز ما قبل الأخير في ترتيب مجموعة أمريكا الجنوبية.

و يتواجد المنتخب الجزائري حاليا في تربص بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى منذ يوم الاثنين الماضي, حيث يضع آخر اللمسات على تحضيراته استعدادا لمباراة يوم الجمعة في سهرة رمضانية واعدة ستجلب بدون شك اعداد لابأس بها من انصار الخضر التواقين لمتابعة الخرجة الاولى لرفاق المتألق اسماعيل بن ناصر تحت قيادة التقني البوسني فلادمير بيتكوفيتش و كلهم امل في إعادة "الخضر" الى السكة السليمة و تدشين مرحلة جديدة مليئة بالإنجازات سيما و ان مواعيد هامة تنتظر الفريق هذه السنة ابتداء من شهر يونيو المقبل و استئناف تصفيات كاس العالم 2026 بمواجهتين امام كل من غينيا بالجزائر ثم اوغندا بكامبالا .