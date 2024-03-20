الرابطة الثانية هواة : ترجي مستغانم لتعميق الفارق وأولمبي آقبو لحصد انتصاره الـ16

الجزائر- يوجد ترجي مستغانم متصدر مجموعة وسط-غرب لبطولة الرابطة الثانية هواة لكرة القدم، أمام فرصة سانحة لتعميق الفارق عن ملاحقه حينما يستقبل نجم القليعة، كما سيكون رائد مجموعة وسط-شرق، أولمبي آقبو، في مأمورية يسيرة داخل الديار أمام متذيل الترتيب مولودية العلمة لحصد انتصاره الـ16، لحساب مباريات الجولة الـ20، المقررة يوم السبت.

وبعدما انفرد بكرسي الطليعة للمجموعة الغربية الاسبوع الماضي، يطمح ترجي مستغانم (الأول، 44 ن) إلى تعزيز ريادته من خلال حصد الفوز الثامن تواليا، لا سيما وأنه سيكون مدعما بجماهيره ضد فريق نجم القليعة (الخامس، 30 ن) الذي عادة ما يخفق خارج قواعده.

من جهته، يحاول رائد القبة الوصيف الحالي (الثاني، 41 ن) إلى تدارك سقطوه الأخير بمعسكر الذي كلفه مركز الصدارة، وذلك بمناسبة استضافته مستقبل واد سلي (الثامن، 25 ن)، فلا مجال لأشبال المدرب رزقي رمان سوى انتزاع كامل الزاد من أجل البقاء في المطاردة وتصيّد أي عثرة لترجي مستغانم من أجل استرجاع الطليعة ومواصلة السباق نحو الصعود إلى قسم النخبة.

ويأمل غالي معسكر (الثالث، 36 ن) تأكيد فوزه المهم في الجولة الماضية وكذا الزحف أكثر نحو مقدمة الترتيب، عندما يتنقل لملاقاة جمعية وهران (الـ12، 21 ن)، غير أمن المهمة ستكون معقدة خاصة وأن اللقاء ذو طابع محلي بين أبناء الغرب الجزائري و المنافس بحاجة ماسة للنقاط من اجل الابتعاد عن منطقة الخطر.

وفي الصراع من أجل البقاء، تشهد هذه الجولة صداما قويا بمنطقة الجنوب الغربي، بين شباب المشرية (الـ14، 18 ن) و ضيفه شباب غير العبادلة (الـ15، 12 ن)، فكل فريق يوجد أمام حتمية انتزاع النقاط الثلاث للإبقاء على حظوظه في البقاء في الرابطة الثانية، ولهذا ستكون الاحتمالات مفتوحة مع أفضلية نسبية لأصحاب الأرض والجمهور.

كما سيخوض متذيل سلم الترتيب أولمبي المدية (الـ16ن 12 ن) تنقلا معقدا للغاية لمواجهة شبيبة تيارت (العاشر، 22 ن)، خاصة وأن أبناء "التيطري" لم يتذوقوا طعم الانتصار منذ الجولة السادسة (25 نوفمبر 2023). بالمقابل يعول "التيارتية" على افتكاك الفوز من أجل تحسين مرتبتهم وتفادي الانزلاق إلى منطقة الخطر.

أولمبي آقبو في مهمة تعبيد الطريق نحو اللقب

وبالمجموعة الشرقية، يستعد الرائد القوي أولمبي آقبو (الأول، 48 ن) إلى مواصلة طريقه نحو التتويج بلقب الرابطة الثانية و الصعود الي قسم النخبة حينما يستقبل متذيل الترتيب مولودية العلمة (الـ16، 14 ن)، حيث يطمح أشبال المدرب مراد كعروف لتمديد سلسة نتائجهم الإيجابية التي بلغت 18 مباراة دون هزيمة، من بينها 15 فوزا و 3 تعادلات.

أما صاحب الوصافة مولودية باتنة (الثاني، 41 ن) فسيخوض سفرية محفوفة بالمخاطر إلى ميدان جمعية الخروب (الثامن، 23 ن) بأمل افتكاك نتيجة إيجابية تبقيه في المطاردة، في حين يسعى "الخروبية" للفوز بهدف الابتعاد عن الفرق المهددة بالسقوط.

وفي مقابلة دون جمهور، يستقبل شباب باتنة (الثالث، 33 ن) فريق شباب برج منايل (الرابع، 32 ن) في مواجهة متكافئة ومفتوحة على كل الاحتمالات لا سيما وأن نقطة واحدة تفصل الفريقين.

أما في أسفل جدول الترتيب يأمل وفاق سور الغزلان (الـ15، 15 ن) في تحقيق الفوز على ضيفه نجم التلاغمة (السادس، 26 ن) في سبيل كسب نقاط إضافية تخرجه من المنطقة الحمراء، غير أن المهمة لن تكون سهلة ضد فريق التلاغمة الشرس والمتعود على تحقيق نتائج إيجابية خارج الديار.

بينما قامت الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة بتأجيل مباراة اتحاد عنابة - أولمبي المقرن، التي كانت مقررة يوم السبت 23 مارس إلى تاريخ 2 أبريل المقبل بسبب اجراء دورة " فيفا سيري" الجزائر- 2024 بمدينة عنابة بمشاركة اربعة منتخبات وهي الجزائر و جنوب افريقيا و بوليفيا و اندورا .