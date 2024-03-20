فيفا سيري 2024: "الخضر" يخوضون حصتهم التدريبية الثانية بمركز سيدي موسى

الجزائر - اجرى المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم سهرة امس الثلاثاء ثاني حصة تدريبية له بالمركز التقني بسيدي موسى (الجزائر), تحسبا للدورة الدولية الودية " فيفا سيري 2024" المقررة في الجزائر و عنابة في الفترة الممتدة من 22 الى 26 مارس الجاري .

واوضح بيان الهيئة الفدرالية الذي نشرته عبر موقعها الرسمي, " ان الناخب الوطني الجديد , البوسني فلاديمير بيتكوفيتش , قد شرع انطلاقا من الحصة التدريبية الثانية التي جرت سهرة الثلاثاء, في تطبيق برنامج عمله الذي ركز فيه على الجانبين الفني و التكتيكي .

وعرفت هذه الحصة التدريبية مشاركة كل اللاعبين في التدريبات الجماعية, باستثناء بن رحمة العائد من إصابة, الذي اكتفى بالركض حول الملعب قبل أن يخضع للعلاج , فيما تدرب كل من هشام بوداوي ويوسف عطال وإسماعيل بن ناصر في القاعة الرياضية.

وسيواصل المنتخب الوطني تحضيراته من خلال اجراء حصة تدريبية ثالثة سهرة اليوم الاربعاء, تحسبا للمواجهتين المقبلتين امام كل من بوليفيا يوم الجمعة (22 مارس الجاري), قبل ملاقاة جنوب إفريقيا الثلاثاء يوم 26 مارس من الشهر ذاته, بداية من الساعة ال00ر22سا بملعب نيلسون مانديلا ببراقي (الجزائر العاصمة) .

وتدخل الوديتان في إطار الدورة الودية الدولية "سيري فيفا "الجزائر- 2024 , التي تعرف مشاركة منتخبات الجزائر, جنوب إفريقيا, بوليفيا, ومنتخب أندورا.

وتجدر الاشارة ان الناخب الوطني الجديد,البوسني فلاديمير بيتكوفيتش, قد وجه الدعوة ل31 لاعبا للمشاركة في التربص الأول له مع التشكيلة الوطنية.

وسجلت هذه القائمة الاولى للناخب الوطني الجديد غياب قائد المنتخب رياض محرز (الاهلي السعودي) وعودة العديد من اللاعبين من بينهم وسط ميدان هجومي ياسين براهيمي (الغرافة/قطر) و سعيد بن رحمة (أولمبيك ليون/فرنسا) وياسين بن زية (كمارباغ/أذربيجان) وجوان حجام (يونغ بويز بيرن/سويسرا) وبشير بلومي (فارانزي/البرتغال) وبدرالدين بوعناني (لوريون/فرنسا).