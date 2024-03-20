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الألعاب الافريقية (اكرا 2023) : عشرة (10) ملاكمين جزائريين في الدور نصف النهائي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 مارس 2024 12:28     الفئـة : رياضــة

اكرا- بلغ عشرة (10) ملاكمين جزائريين , منهم اربع (4) ملاكمات, الدور نصف النهائي لدورة "الفن النبيل" للألعاب الافريقية 2023 المتواصلة فعالياتها باكرا (غانا من 8 الى 23 مارس 2024 ).

ونجح الملاكمون يوغرطة آيت بقة (5ر63 ملغ), محمد حومري (80كلغ), بن العربي عبد الناصر(67 كلغ), محمد غزالي (75 كلغ) , اسامة مرجان (60 كلغ), اسامة كانوني (86 كلغ) في اقتطاع تأشيرة التأهل للمربع الذهبي لدورة الالعاب الافريقية لدى الذكور, فيما سيكون القفاز النسوي حاضرا في هذا الدور الذي ينطلق مساء اليوم الاربعاء, بأربع  ملاكمات و يتعلق الامر بكل من رميساء بوعلام(50 كلغ), شهيرة سلمون(57 كلغ) خليف حجيلة (60 كلغ) فتيحة منصوري (48 كلغ).

وفي الترتيب العام لجدول المداليات تحتل الجزائر المركز الرابع بمجموع 96 ميدالية (23 ذهبية, 22 فضية, 40 برونزية) , فيما تتصدر مصر الترتيب بمجموع 165 ميدالية(92 ذهبية, 40 فضية, 33 برونزية) متقدمة على نيجيريا في المركز الثاني ب85 ميدالية (31 ذهبية, 22 فضية, 32 برونزية) و نيجيريا في المركز الثالث ب 95 ميدالية (28 ذهبية, 29 فضية, 38 برونزية).

وتشارك الجزائر في الطبعة ال13 للألعاب الافريقية(2023 بأكرا) بوفد يضم 299 فردا ,منهم 222 رياضي يمثلون 18 اختصاصا , من بينهم اربعة اختصاصات مؤهلة للألعاب الاولمبية (باريس 2024) بادمينتون, تنس, تنس الطاولة, ترياتلون) .

 

-- فيما يلي برنامج  منازلات الدور نصف النهائي المقررة اليوم الاربعاء :

 

--(48 كلغ): فتيحة منصوري - اكا جانات (غانا)

--(50 كلغ): رميساء بوعلام  - ياسمين موتاقي (المغرب)

--(57 كلغ): شهيرة سلموني  - كنوزي كيموجيست (بوتسوانا)

--(60 كلغ): اسامة مرجان    - جوزيف كومي (غانا).

آخر تعديل على الأربعاء, 20 مارس 2024 12:51
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الألعاب الافريقية (اكرا 2023) : عشرة (10) ملاكمين جزائريين في الدور نصف النهائي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 مارس 2024 12:28     الفئـة : رياضــة   شارك

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