الألعاب الافريقية أكرا- 2023 : أسامة خنوسي يحرز فضية رمي القرص

اكرا - أحرز الجزائري أسامة خنوسي الميدالية الفضية في مسابقة رمي القرص في الالعاب الافريقية - 2023 بغانا (8-23 مارس)، في اليوم الاول من منافسات العاب القوى والذي عرف ايضا تصدر اختصاصي العشاري بدومي ضياء الدين الترتيب المؤقت،عقب المسابقات الخمس الاولى.

ونال الرامي خنوسي المرتبة الثانية برمية قدرها 97ر59 م، امام المتوج الجنوب افريقي هوقان فيكتور (56ر62 م) ، فيما حصل الناميبي ريان ويليامس على المركز الثالث .

وبعد اجراء خمس مسابقات في اختصاص العشاري، يتصدر بدومي الترتيب المؤقت برصيد 4055 نقطة، امام الكيني إيدون كيب ميتاي (4028 نقطة) والجنوب افريقي فريديرش بريتوريوس ( 3885 نقطة). وفاز ممثل الجزائر بسباق 100م بزمن 10 ث و 87 ج/م و القفز العالي ( ب02ر2 م ) وسباق 400م في 48 ث و 20 ج/م وحل في المركز الثاني في القفز الطويل ( 45ر 7 م) و رابعا في الجلة 61ر10 م .

وخلال اليوم الثاني لمسابقات العاب القوى التي انطلقت صباح اليوم ، يشارك بدومي ضياء ،في خمس مسابقات اخرى وهي: 110م ، حواجز ، القرص، الزانة، الرمح واخيرا سباق 1500م.

من جهته، تأهل امين بوعناني لنهائي 110 م حواجز المقرر اليوم الثلاثاء ، بإنهائه منافسات مجموعته في المركز الاول في ظرف 76.13 ثا، أمام المصري بدوي سعيد رمضان (99. 13) والموريسي لا رارا سوز جيريمي ( 20. 14).

وعاد الفوز في المجموعة الاخرى للسنغالي ماندي لويس فرونسوا (54. 13) امام النيجيري ساغيروا بداماسي ( 92. 13) والنيجيري الاخر ميسا ابراهيم غريت( 35. 14).

غير أن، ثلاثة جزائريين خرجوا خلال مرحلة المجموعات لسباق 400م وهم ، بن جمعة عبد النور (الخامس في مجموعته) انس الصديق ( الخامس في مجموعته) وفؤاد محامدا ( السادس في مجموعته).

وفي الملاكمة ، تأهل ثلاثة ملاكمين جزائريين من أصل خمس ، الى الدور نصف النهائي امس الاثنين . ويتعلق الامر بشهيرة سلموني التي اقصت في فئة 57 كلغ الموزمبيقية مكارنغ فيرناندو (4-3) ، اسامة مرجان الذي تغلب علىالنيجيري عبدول امادو حسان بالضربة القاضية في فئة 60 كلغ واحمد غزالي الذي تفوق على نظيره الليبي دوكي اسلم ،في فئة 75 كلغ.

بالمقابل، أقصيت الجزائرية اسماء بركان (54 كلغ) في الدور ربع النهائي على يد المصرية احمد يوما (5-0).

وفي الرياضات الجماعية سجل المنتخب الوطني للسيدات لكرة لسلة (3ضد3) خسارتين متتاليتين ، امام الكونغو الديمقراطية (17-16) ومالي( 16-13) ونفس المصير عرفه المنتخب الوطني لكرة اليد ( سيدات) الذي انهزم امام انغولا ( 38- 18) في الدور التمهيدي ، بينما افتكت لاعبات الكرة الطائرة فوزا مستحقا أمام نيجيريا ( 3-2).

وفي التنس، تأهلت ايناس ايبو الى الدور ربع النهائي - فردي بعد اقصائها الجنوب افريقية كريجر ايسابيلا لشوطين لواحد ( 4-6، 7-5 و 6-3) كما بلغت ذات الدور في مسابقة زوجي- سيدات عقب فوزها رفقة مواطنتها اميرة بن عيسى على الزوجي الغاني ، باجيربيجح إليزابيت وكراود فورد ريت بشوطين دون مقابل ( 6-4، و6-2).

وتتواصل الالعاب الافريقية بأكرا هذا الثلاثاء بالنسبة للرياضيين الجزائريين بمشاركة رزيق درينا في نهائي القفز العالي ، الثنائي طارة زهراء وزوينة بوزربة ( المطرقة/ نهائي)،بالإضافة الى نهائي 110 م حواجز ، بحضور امين بوعناني.

وفي كرة السلة 3 ضد 3 ( سيدات) ، تواجه اللاعبات الجزائريات في المجموعة الثانية، كل من رواندا و اثيوبيا، بينما يدخل المنتخب الوطني لاقل من 23 سنة رجال المنافسة ضمن المجموعة الرابعة، امام زامبيا وكينيا.

وفي الملاكمة ، يشارك ثلاثة جزائريين في الدور ربع النهائي ،حيث تواجه خليف حجيلة (60 كلغ)، يامبا تريس نعومي من الكونغو الديمقراطية ، ومواطنتها جوهر بينان التي تواجه الكونغولية الاخرى مبابي تسوسي بريجيت (70 كلغ)، بينما بلعربي بن ناصر (67 كلغ) ومحمد حومري (80 كلغ)، يتحدون تواليا المصري عبد العزيز جمعة السيد والسيشيلي دشهيل فابريس.

وتشارك رياضة التايكواندو بدخول المصارعين الجزائريين تبيب هاني (-74 كلغ) واسلام قطفاية (-78 كلغ) المنافسة.

وفي الكرة الطائرة يلعب المنتخب النسوي في المجموعة الثانية، مباراته الرابعة امام كينيا، فيما تتواصل مسابقات التنس بإجراء الدور ربع النهائي - فردي سيدات ،حيث تلاقي ايناس إيبو المصرية شريف احمد ميار .

وفي الزوجي يواجه الثنائي الجزائري إيبو واميرة بن عيسى نظيرتيهما النيجيريتين، دفين دسام نويكي وبركات كادري من اجل مقعد في الدور نصف النهائي.