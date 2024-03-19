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دورات فيفا2024/ الجزائر: "الخضر" يجرون أول حصة تدريبية بقيادة الناخب الوطني الجديد بيتكوفيتش

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 مارس 2024 13:38     الفئـة : رياضــة
دورات فيفا2024/ الجزائر: &quot;الخضر&quot; يجرون أول حصة تدريبية بقيادة الناخب الوطني الجديد بيتكوفيتش

الجزائر- أجرى المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، سهرة أمس الاثنين، أول حصة تدريبية له تحت قيادة الناخب الوطني الجديد، البوسني، فلاديمير بيتكوفيتش، تحسبا للدورة الدولية الودية "سيري فيفا 2024" المقررة في الجزائر و عنابة في الفترة الممتدة من 22 الى 26 مارس.

و أوضح بيان الهيئة الفدرالية الذي نشرته عبر موقعها الرسمي انه :" بعد ساعات قليلة فقط من التحاقهم بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى, باشرت العناصر الوطنية تحضيراتها  بإجراء الحصة التدريبية في اطار التربص الاعدادي تحسبا للدورة الدولية الودية".

و اضاف بيان "الفاف" :" بأن الحصة الأولى تحت قيادة الناخب الجديد كانت غنية بالدروس, وكانت أيضا فرصة للتقني البوسني من أجل التعرف على اللاعبين "مبرزة" أن الحصة  التدريبية الأولى لمحاربي الصحراء، كانت خفيفة ومتنوعة. وسط أجواء مميزة بين رفقاء الدولي رامي بن سبعيني  الذين كانوا سعداء جدا بارتداء قميص الخضر من جديد".

و خلال هذه الحصة الاولى قام الطاقم الفني للمنتخب الوطني بتقسيم التشكيلة إلى مجموعتين, حيث خاضت المجموعة الاولى تدريباتها على أرضية الميدان, بينما تدربت المجموعة الثانية داخل القاعة.

و سيواصل المنتخب الوطني تحضيراته من خلال اجراء حصة تدريبية اخرى سهرة اليوم الثلاثاء,  تحسبا للمواجهتين المقبلتين امام كل من بوليفيا هذا الجمعة (22 مارس الجاري),  قبل ملاقاة جنوب إفريقيا الثلاثاء يوم 26 مارس من الشهر ذاته, بداية من الساعة ال00ر22سا بملعب نيلسون مانديلا ببراقي (الجزائر العاصمة).

و تجدر الاشارة ان الناخب الوطني الجديد,البوسني فلاديمير بيتكوفيتش, قد وجه الدعوة ل31 لاعبا  للمشاركة في التربص الأول له مع التشكيلة الوطنية.

و سجلت هذه القائمة الاولى للناخب الوطني الجديد غياب قائد المنتخب رياض محرز (الاهلي السعودي) وعودة العديد من اللاعبين من بينهم وسط ميدان هجومي ياسين براهيمي (الغرافة/قطر) و سعيد بن رحمة (أولمبيك ليون/فرنسا) وياسين بن زية (كمارباغ/أذربيجان) وجوان حجام (يونغ بويز بيرن/سويسرا) وبشير بلومي (فارانزي/البرتغال) وبدرالدين بوعناني (لوريون/فرنسا).

و من بين العناصر الجديدة في صفوف التشكيلة الوطنية محمد أمين مداني (شباب قسنطينة) ومنصف بكار (نيو يورك سيتي/أمريكا), وحاج موسى (فيتاس أرنيم/هولندا) وقندوسي (سيراميك/مصر) ورفيق قيتان (ايستوريل برايا/البرتغال).

آخر تعديل على الثلاثاء, 19 مارس 2024 13:55
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دورات فيفا2024/ الجزائر: "الخضر" يجرون أول حصة تدريبية بقيادة الناخب الوطني الجديد بيتكوفيتش
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 مارس 2024 13:38     الفئـة : رياضــة   شارك

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