دورات فيفا2024/ الجزائر: "الخضر" يجرون أول حصة تدريبية بقيادة الناخب الوطني الجديد بيتكوفيتش

و أوضح بيان الهيئة الفدرالية الذي نشرته عبر موقعها الرسمي انه :" بعد ساعات قليلة فقط من التحاقهم بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى, باشرت العناصر الوطنية تحضيراتها بإجراء الحصة التدريبية في اطار التربص الاعدادي تحسبا للدورة الدولية الودية".

و اضاف بيان "الفاف" :" بأن الحصة الأولى تحت قيادة الناخب الجديد كانت غنية بالدروس, وكانت أيضا فرصة للتقني البوسني من أجل التعرف على اللاعبين "مبرزة" أن الحصة التدريبية الأولى لمحاربي الصحراء، كانت خفيفة ومتنوعة. وسط أجواء مميزة بين رفقاء الدولي رامي بن سبعيني الذين كانوا سعداء جدا بارتداء قميص الخضر من جديد".