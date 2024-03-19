دورة الجزائر الدولية لأقل من 20 سنة: الناخب الوطني يستدعي 26 لاعبا

أحزاب و منظمات تستنكر مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الجزائر بالمغرب -

باتنة: حادثة ماجن بتكوت، شاهد حي على تعسف المستعمر و التنكيل بالمدنيين العزل -

سوناطراك: الإعلان عن نتائج مسابقة توظيف أكثر من 1200 عامل عبر عدة ولايات -

ندوة فكرية حول التصوف والزوايا ودورهما في نشر قيم المحبة والتضامن -

الألعاب الافريقية أكرا- 2023 : أسامة خنوسي يحرز فضية رمي القرص -

السيد بداني يستقبل نائبين بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية مستغانم -

كرة القدم/ دورة سيري فيفا-الجزائر 2024 : منتخب أندورا يحل بعنابة -

السيد عون يبحث مع سفير سلطنة عمان سبل تعزيز التعاون الثنائي -

خرجات ميدانية ليلية لفرق تفتيش طبية بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة -

الفريق أول السعيد شنقريحة في زيارة عمل وتفتيش إلى مقر قيادة القوات البحرية -

حيداوي يثمن قيم التطوع والتكافل الاجتماعي والتضامن لدى الشباب بمناسبة شهر رمضان -

عيد النصر: وضع حيز الخدمة لعدة مشاريع وتسمية هياكل بأسماء مجاهدين وشهداء بغرب الوطن -

الذكرى ال62 لعيد النصر: إطلاق ووضع حيز الخدمة لعدة مشاريع تنموية بجنوب البلاد -

إحياء ذكرى عيد النصر: وضع حيز الخدمة و تفقد عدة مشاريع بولايات الوسط -

المتحف الوطني للخط الإسلامي لتلمسان: معرض و ورشات في الخط العربي خلال شهر رمضان المبارك -

ربيقة يدعو إلى التمعن في دلالات ذكرى عيد النصر من أجل تعميق الانتماء للوطن -

قوجيل يجتمع بوفد مجلس الأمة المشارك في أشغال الدورة 148 للاتحاد البرلماني الدولي -

عطاف يتلقى إتصالا هاتفيا من نظيره السلوفاكي -

الذكرى ال62 لوقف إطلاق النار: أولى ثمرات ثورة نوفمبر وفاتحة إنتصارات الجزائر -