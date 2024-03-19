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دورة الجزائر الدولية لأقل من 20 سنة: الناخب الوطني يستدعي 26 لاعبا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 مارس 2024 08:29     الفئـة : رياضــة
دورة الجزائر الدولية لأقل من 20 سنة: الناخب الوطني يستدعي 26 لاعبا

الجزائر - استدعى مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم لفئة اقل من 20 سنة (ذكور), ياسين مانع, 26 لاعبا لخوض تربص تحضيري تحسبا لدورة الجزائر الدولية لأقل من 20 سنة "الدورة الدولية للشبان المحاربين", المقرر إجراؤها من 20 إلى 26 مارس الجاري بملعبي سالم مبروكي بالرويبة و عمر حمادي ببولوغين (الجزائر العاصمة).

وسيجري المهاجم أخريب لحلو (شبيبة القبائل) ورفقائه أول حصة تدريبية سهرة اليوم الاثنين على ملعب الحماية المدنية بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة).

وتنطلق فعاليان الدورة الدولية للشبان المحاربين, يوم 20 مارس 2024 بإقامة المقابلة الافتتاحية التي ستجمع بين الجزائر ومصر بداية من الساعة العاشرة ليلا (00ر22سا) بملعب سالم مبروكي بالرويبة الذي سيحتضن كذلك كل المقابلات المتبقية باستثناء القمة المغاربية بين الجزائر وتونس المقررة يوم السبت بملعب عمر حمادي ببولوغين.

وتختتم هذه المنافسة الدولية يوم الثلاثاء 26 مارس بالمقابلة التي تجمع بين الجزائر و موريتانيا بداية من الساعة ال00ر22سا بالرويبة.

وبالإضافة الى الجزائر, ستنشط هذه المنافسة التي تقام تحت تسمية "الدورة الدولية للشبان المحاربين " من قبل منتخبات تمثل كل من مصر وتونس وموريتانيا.

للتذكير, اجرى المنتخب الجزائري لأقل من 20 عاما, الذي يشرف على تدريبه ياسين مانع, تربصا بوهران خلال الفترة الممتدة من 23  إلى 29 فبراير, استعدادا لدورة اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم المبرمجة في شهر أكتوبر .

 

وفيما يلي قائمة اللاعبين:

 

حراس المرمى: مختار أنس (شباب بلوزداد), ميكان وائل (شباب قسنطينة), عكاش ينيس (وفاق سطيف)

 

المدافعون: بورغدة مهدي (وفاق سطيف), بزاهاف كيليان (أولمبيك مرسيليا), عثايمنية سيف الدين (اتحاد الجزائر), عيون منذر (شباب قسنطينة), فتاهين أنيس (نادي باريس), نمار زياد (مولودية الجزائر), حمايدية فارس (مولودية العلمة), نعيم عبد الحميد (شباب بلوزداد).

 

وسط الميدان: دالي ريان (وفاق سطيف), ساطا عبد الوهاب (وفاق سطيف), منصوري كيريان (ملعب ريمس), سيلمي محمد (شباب بلوزداد), بن سليمان هاشمي (صفاء الخميس), كيلاليش عبدالمالك (مولودية الجزائر), زغادي محمد (نادي مونبوليي), عيساوي سيد أحمد (سيسكا موسكو), صحراوي جبريل (نادي سانت إتيان).

 

الهجوم: رمضاوي محمد أمين (نادي بارادو), غاسي يعقوب (مولودية الجزائر), بن لبنة محمد (شباب بلوزداد), خلفاوي وجيه (شباب قسنطينة), أخريب لحلو (شبيبة القبائل), كوهيلي بن أحمد (نادي بارادو).

آخر تعديل على الثلاثاء, 19 مارس 2024 09:13
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دورة الجزائر الدولية لأقل من 20 سنة: الناخب الوطني يستدعي 26 لاعبا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 مارس 2024 08:29     الفئـة : رياضــة   شارك

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