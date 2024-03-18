كرة القدم (داخل القاعة للصحافة): نهاية مباريات الجولة الاولى للطبعة الثالثة

الجزائر - أسدل الستار عن الجولة الاولى من دورة كرة القدم داخل القاعة الخاصة بالصحافة الوطنية الرياضية, سهرة الاحد بالقاعة البيضوية للمركب الاولمبي "محمد بوضياف" (الجزائر العاصمة), بإجراء مباريات المجموعة الاخيرة (السادسة) التي أفرزت عن انتصارفريق التلفزيون الجزائري 1 على التلفزيون الجزائري4 (6-2) وقناة الهداف على الكرة نيوز (5-3).

وكانت اللقاءات الاثنى عشر (12) التي جرت خلال هذه الجولة الاولى غنية بالأهداف بتسجيل 103 أهداف كانت حصة الاسد فيها لفريق وكالةالانباء الجزائرية (واج) الذي أمطر شباك فريق جريدة "اخبار الوطن" ب16 مقابل1 لحساب المجموعة الرابعة, أمس السبت.

هذا الفوز من شأنه أن يحفز زملاء الحارس وقائد الفريق, كريم قراش ويزيد من حظوظهم في التأهل إلى الدور ثمن النهائي, شريطة أن يحسنوا التعامل مع بقية مباريات المجموعة, بدأ من لقاء يوم الاربعاء (00ر23) ضد فريق موقع الايام نيوز المنهزم بنتيجة 3-1 في مباراته الاولى أمام الاذاعةالوطنية 2 المرشح الاول للتأهل الى الدور المقبل عن المجموعة.

و من بين الفرق الاخرى التي تركت انطباعا جيدا في مباريات الجولة الاولى, يأتي صاحب اللقب, فريق كانال ألجيري الذي لم يترك أي فرصة لفريقالشعب في اللقاء الافتتاح للمجموعة الاولى وفاز عليه بالنتيجة والاداء (9-1), مؤكدا نيته الكبيرة في الاحتفاظ بكأس السنة الفارطة.

كما أفرزت مباريات الجولة الاولى من الدورة أيضا جملة من المفاجآت, ب"رومونتادا" فريق الدزاير توب التي عاد من بعيد ليفوز على قناة النهاربنتيجة (6-5), بعدما كان منهزما ب4-0 في المجموعة الثالثة. وهو نفس الانطباع الذي تركه فريق التلفزيون الجزائري 9 الذي في أول مشاركة له,سيطر على فريق قناة الجزائر الدولية (7-2) في المجموعة الخامسة.

بدوره, أبدى منشط نهائي الطبعة السابقة أمام كنال ألجيري, فريق 'الشروق نيوز' نيته في الذهاب بعيدا في الطبعة الجديدة لدورة الصحافة الوطنيةلكرة القدم داخل القاعة, بالتغلب على موقع انتر نيوز (6-2) في المجموعة الثالثة.

وسجلت مباريات الجولة الاولى تعادلا واحد كان صاحبيه الاذاعة الوطنية 1 و المركز الدولي للصحافة (3-3) ضمن المجموعة الخامسة.

وبرنامج الجولة الثانية لدورة الصحافة كرة القدم داخل القاعة المنظمة من قبل المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين والتي أخذتهذه السنة 2024, تسمية الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين, ويساهم ديوان المركب الاولمبي والاتحادية الجزائرية لكرة القدم واللجنة الاولمبية والرياضيةالجزائرية, يقترح سهرة اليوم الاثنين, ثلاث مقابلات تجمع توالي, فريق 'كنال ألجيري' بقناة الوطنية' (00ر22) و'الشعب' و'دزاير ماتش' (00ر23) لحساب المجموعة الاولى وفريق 'الاخبارية' الذي سيحاول التدارك أمام التلفزيون الجزائري 2 (00ر00), بعد انهزامه في اللقاء الاول أمام قناة الحياة.

مباريات الدورة التي يديرها حكام فدراليون, تجري حسب القوانين المسيرة لرياضة كرة القدم داخل القاعة وفي شوطين مدة كل واحد منهما 20 دقيقة مع راحة.

ويشارك 24 فريقا, يمثلون مختلف مؤسسات وسائل الاعلام الوطنية في فعاليات هذه الطبعة الثالثة التي تنظم تحت شعار "حتى لا ننسى", هي مخصصة هذه السنة للترحم الاعلاميين الجزائريين المتوفون وكذا على ارواح الذين سقطوا بغزة في العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني.

و فيما يلي برنامج مباريات اليوم الاثنين.

المجموعة الاولى:

كانال ألجيري - قناة الوطنية (00ر22)

جريدة الشعب - دزاير ماتش (00ر23)

المجموعة الثانية:

الاخبارية - التلفزيون الجزائري 2 (00ر00) .