إتحاد الجزائر/وفاق سطيف: قمة شيقة منتظرة في سهرة رمضانية بالملعب الأولمبي

الجزائر- ستشكل المباراة المقررة بين إتحاد الجزائر ووفاق سطيف قمة مباريات تسوية رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم، المبرمجة يومي الثلاثاء و الأربعاء. فيما سيكون كل من شباب بلوزداد ومولودية الجزائر في مهمة صعبة أمام المهددين بالنزول لقسم الهواة، نجم مقرة و نجم بن عكنون.

و تستقطب المباراة التي ستجمع بملعب 5 جويلية الأولمبي بين اتحاد الجزائر (م6 - 29 م) و وفاق سطيف (م3 - 33 ن) أنطار عشاق الكرة المستديرة. الفريقان اللذان حققا فوزين هامين بنفس النتيجة (1-0) خلال الجولة الـ20 ضد على التوالي شباب بلوزداد وبتيزي وزو أمام شبيبة القبائل, يتواجدان في منحى تصاعدي. فأصحاب اللونين "الأحمر والأسود" الذين يركزون كل جهودهم على منافسة كأس الكونفدرالية الافريقية التي يحملون لقبها, يخوضون موعد الثلاثاء بمعنويات مرتفعة ناتجة عن فوزهم بالدربي العاصمي الأخير.

من جهته, يسعى "النسر الأسود" الذي عاد من تيزي وزو, بكامل الزاد, تسجيل إنجاز آخر أمام الاتحاد وعينه على خطف مركز الوصافة من شباب قسنطينة.

و ستكون مباراة نجم مقرة (م13 - 21 ن) أمام حامل اللقب منذ أربعة مواسم متتالية, شباب بلوزداد (م4 - 31 ن) ذات أهداف متباينة. فالنجم يوجد في وضعية لا يحسد عليها, كونه سيلعب لقاء العمر للهروب من منطقة الخطر, فيما يرغب الشباب في العودة بانتصار من خارج الديار, من أجل الضغط على الرائد الحالي, مولودية الجزائر, خاصة وأن بحوزته مباراتين أخريين مؤجلتين.

أما المباراة المتأخرة الثالثة بين نجم بن عكنون (م14 - 19 ن) و مولودية الجزائر (م1 - 43) المبرمجة يوم الاربعاء بملعب الدار البيضاء, فستكون بنفس مواصفات مباراة مقرة, بين فريق مهدد بالسقوط وآخر يبحث عن التتويج بعد طول غياب.

بالنسبة لنجم بن عكنون الذي يمر بفترة انتعاش بتأهله للدور ثمن النهائي و الفائز مؤخرا على نجم مقرة في البطولة (3-1), فسيعمل على رفع التحدي أمام المولودية التي تمتاز بهجوم ناري مثلما أكدته في مباراتها الأخيرة أمام جمعية الشلف (6-3) بعد أن كانت منهزمة في الشوط الأول (1-3).

برنامج المباريات المتأخرة:

الثلاثاء 19 مارس:

الجولة 17: نجم مقرة - شباب بلوزداد (00ر16)

الجولة 18:اتحاد الجزائر - وفاق سطيف (00ر22)

الاربعاء 20 مارس :

الجولة 19: نجم بن عكنون - مولودية الجزائر (30ر15)

الترتيب نقاط لعب

مولودية الجزائر 43 19 شباب قسنطينة 34 20 وفاق سطيف 33 19 شباب بلوزداد 31 17

--. نادي بارادو 31 19

اتحاد الجزائر 29 18 اتحاد بسكرة 28 20

8 . اتحاد خنشلة 27 19

--. شبيبة القبائل 27 19

--. شبيبة الساورة 27 20

مولودية البيض 25 20 جمعية الشلف 23 20 نجم مقرة 21 19 نجم بن عكنون 19 19 مولودية وهران 18 20