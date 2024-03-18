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كأس الكونفدرالية (ربع النهائي)/ رايفرز-إتحاد الجزائر: الكشف عن توقيت المباراتين

  أدرج يـوم : الإثنين, 18 مارس 2024 13:21     الفئـة : رياضــة

القاهرة - تجرى مباراة رايفرز يونايتد النيجيري أمام الضيف إتحاد الجزائر لحساب ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف)، يوم الأحد 31 مارس على (00ر17/ بتوقيت الجزائر) بملعب -غودسويل آكبابيو- بمدينة أويو، حسب البرنامج الذي كشفت عنه الهيئة القارية يوم الإثنين.

و تلعب مواجهة الإياب يوم الاحد 7 أبريل ابتداء من (00ر22) بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة.

و أنهى نادي "سوسطارة" مرحلة المجموعات في الصدارة, متقدما على مودرن فيوتشر المصري, في الوقت الذي انهى فيه نادي رايفرز مجموعته في الصف الثاني خلف نادي دريمس الغاني بنفس الرصيد من النقاط (11).

و في حال تأهل الاتحاد الى المربع الذهبي, سيواجه المتأهل من مباراة أبو سليم - نهضة بركان, حيث تجرى مباراة الذهاب بالجزائر على أن تلعب مقابلة الاياب خارج القواعد.

 

برنامج مباريات الدور ربع النهائي لكأس الكنفيدرالية :

 

مباراة الذهاب (الأحد 31 مارس) :

 

00ر17 : رايفرز يونايتد (نيجيريا) - اتحاد الجزائر (الجزائر)

00ر18 : الملعب المالي (مالي) - دريمس (غانا)

00ر20 : أبو سليم (ليبيا) - نهضة بركان (المغرب)

00ر20 : فيوتشر (مصر) - الزمالك (مصر)

 

مباراة الإياب (الأحد 7 أبريل) :

 

00ر17 : دريمس (غانا) - الملعب المالي (مالي)

00ر20 : الزمالك (مصر) - فيوتشر (مصر)

00ر22 : نهضة بركان (المغرب) - أبو سليم (ليبيا)

00ر22 : اتحاد الجزائر - رايفرز يونايتد (نيجيريا).

آخر تعديل على الثلاثاء, 19 مارس 2024 09:12
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كأس الكونفدرالية (ربع النهائي)/ رايفرز-إتحاد الجزائر: الكشف عن توقيت المباراتين
  أدرج يـوم : الإثنين, 18 مارس 2024 13:21     الفئـة : رياضــة   شارك

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