مبارزة/ الجزائر (اختصاص الشيش): الجزائري سليم هروي يتأهل لأولمبياد-2024 بباريس

الجزائر- اقتطع المبارز الجزائري, سليم هروي, تأشيرة تأهله الى الألعاب الأولمبية-2024 بباريس, في سلاح "الشيش", حسبما أوردته الاتحادية الجزائرية للمبارزة .

وستكون هذه المشاركة الأولمبية, هي الثانية بالنسبة للمبارز هروي بعدما كان قد شارك في أولمبياد-2020 بطوكيو (اليابان).

ويضاف الى هروي, تأهل المنتخب الجزائري لسلاح الحسام (سيدات), المكون من كل من سوسن بوضياف, زهرة كحلي, كوثر محمد بلكبير وعبيق بوناب, وذلك خلال منافسات كاس العالم للمبارزة التي جرت فعاليتها بمدنية سانت نيكلاس البلجيكية.

وفضلا عن مشاركة المبارزات الجزائريات الاربع في المنافسات (حسب الفرق) في العاب باريس الاولمبية (2024), سيكون بوسع كل من سوسن بوضياف (المركز ال22 عالميا) ,زهرة كحلي (المركز ال42) و كوثر محمد بلكبير (71 عالميا) المشاركة كذلك في منافسات الفردي.

وتجدر الإشارة أن قبل هذه النتائج, كانت الجزائر تحصي 19 متأهلا الى أولمبياد باريس.