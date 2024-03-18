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كرة القدم /كأس الجزائر 2024: نتائج عملية القرعة للدورين الثمن والربع النهائيين

  أدرج يـوم : الإثنين, 18 مارس 2024 09:39     الفئـة : رياضــة
كرة القدم /كأس الجزائر 2024: نتائج عملية القرعة للدورين الثمن والربع النهائيين

الجزائر  - نتائج عملية القرعة لمباريات الدورين الثمن والربع النهائيين لمنافسة كأس الجزائر لكرة القدم لموسم 2023ـ2024، التي جرت سهرة أمس الاحد بمقر التلفزيون العمومي بالكاليتوس (الجزائر العاصمة).

وقد حدد تاريخي 29 و30 مارس لإجراء مباريات الدور ثمن النهائي, فيما سيتم اخيار تاريخ لقاءات الدور ربع النهائي في الأيام المقبلة.

 

-مباريات الدور ثمن النهائي:

1 – اتحاد الجزائر ـ رائد شباب بوقاعة

2 – اتحاد خنشلة ـ مولودية الجزائر

3 – ترجي مستغانم ـ نصري اتليتيك حسين داي

4 – النجم الرياضي لبن عكنون ـ شباب جيجل

5 – شباب بلوزداد ـ أولمبي أقبو

6 – اتحاد عنابة ـ شباب قسنطينة

7 – شبيبة عزازقة ـ وداد تلمسان

8 – اتحاد بسكرة – مولودية وهران

 

-الدور ربع النهائي:

 

ملعب 19 ماي 1956 بعنابة: الفائز من لقاء رقم 8 ـ الفائز من لقاء رقم 1

ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة: الفائز من لقاء رقم 5 ـ الفائز من لقاء رقم 3

ملعب 5 جويلية الأولمبي (الجزائر العاصمة): الفائز من لقاء رقم 7 ـ الفائز من لقاء رقم 2

ملعب ميلود هدفي بوهران: الفائز من لقاء رقم 6 ـ الفائز من لقاء رقم 4.

 

هذا وقررت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) استعمال تقنية الفيديو المساعد "الفار" بداية من مقابلات الدور ربع النهائي من منافسات الكاس في طبعتها الحالية.

للتذكير ان تقنية الفيديو المساعد "الفار" كانت قد استعملت في الطبعة السابقة من كاس الجزائري بداية من الدور النصف النهائي.

آخر تعديل على الإثنين, 18 مارس 2024 09:52
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كرة القدم /كأس الجزائر 2024: نتائج عملية القرعة للدورين الثمن والربع النهائيين
  أدرج يـوم : الإثنين, 18 مارس 2024 09:39     الفئـة : رياضــة   شارك

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