المنتخب الجزائري/دورة فيفا-2024: عدم استدعاء رياض محرز جاء بطلب منه, حسب بيتكوفيتش

الجزائر - سيكون قائد المنتخب الوطني رياض محرز من أبرز الغائبين في التربص التدريبي للمنتخب الذي سينطلق يوم غد الاثنين بسيدي موسى (الجزائر) ويدوم إلى غاية 26 مارس, تحضيرا للدورة الدولية/فيفا التي ستجري بالجزائر (22-26 مارس), وهو الامر الذي شرحه الناخب الوطني, البوسني فلاديمير بيتكوفيتش, اليوم الاحد وعلله بطلب اللاعب إعفاءه من المشاركة في هذ المعسكر.

وصرح بيتكوفيتش في ندوة صحفية نشطها بملعب -نيلسون مانديلا- براقي (الجزائر):

" لقد كلمني محرز قبل اختيار قائم اللاعبين للتربص القادم وتحدثت معه مطولا ثم طلب مني إمكانية اعفاءه من هذ التربص. لقد أخبرني أنه لم يسترجع لياقته كاملا وليس جاهزا للعودة حاليا وطلب وقتا للتفكير في مستقبله".

كما تطرق المدرب البوسني أيضا الى غياب الثنائي اسلام سليماني ويوسف بلايلي عن هذا المعسكر موضحا أن " سليماني لاعب من المستوى العالي, لكن كونه غير الفريق مؤخرا فضلت أن يركز مع ناديه الجديد".

أما فيما يخص بلايلي الذي سيغيب أيضا عن المعسكر التدريبي والدورة, فاعترف المدرب الوطني بشهرة اللاعب, موضحا أن "اللاعب يبقى معروفا لدى الجميع ولذا فضلنا تجريب مشاهدة عناصر أخرى تنشط في نفس المنصب لاكتشاف امكانياتهم ومؤهلاتهم واستعدادهم وأؤكد أن أبواب المنتخب تبقى مفتوحة أمام الجميع".

ويأمل بيتكوفيتش في ايجاد بعض العصافير النادرة في البطولة الوطنية من خلال المرور على الملاعب الوطنية لمشاهدة بعض لقاءات البطولة, والتنقل في نفس الوقت الى الخارج لمشاهدة بعض المواهب القادرة على تقديم الاضافة النوعية للفريق الوطني. "على كل لاعب يستدعى إلى المنتخب عليه استغلال فرصته وإقناعي, من جميع النواحي والأهم بالنسبة لي أن كل لاعب مطالب بتقديم أفضل أداء له".

و كشف المتحدث أن التعداد الموسع كان يتضمن 70 لاعبا "كلهم لديهم الامكانيات أن يستدعوا. لذا حتى وإن ضبطت قائمة الـ23 لاعبا فإن الجميع يستحق تلقي الدعوة والابواب تبقى مفتوحة على مصراعيها أمام الجميع".

وعرفت القائمة تواجد عناصر جدد على غرار من محمد أمين مدني (شباب قسنطينة), منصف بكرار (نيويورك/ الولايات المتحدة الأمريكية), حاج موسى (فيتيس آرنهايم/هولندا), احمد قندوسي (سيراميكا/مصر) ورفيق قيطان (ايستوريل برايا/البرتغال).

من جهة أخرى, فضل البوسني استدعاء بعض العناصر التي لم تستدع منذ مدة أبرزهم صانع العاب الغراقة القطري, يسين براهيمي الذي قال عنه أنه "يحقق موسما رائعا مع فريقه بطريقة فعالة وباستمرار. لذا ارى أنه يستحق الدعوة".

وفضلا عن براهيمي, عرفت القائمة عودة بعض الاسماء الغائبة منذ مدة وهي: سعيد بن رحمة (اولمبيك ليون/فرنسا) يسين بن زية (كاراباخ/ اذربيجان), جوان حجام (يونغ بويز/ سويسرا), بشير بلومي (فارينسي/البرتغال) وبدر الدين بوعناني (لوريون/فرنسا).

كما جددا المدرب الوطني ثقته في بعض الكوادر على شاكلة: رامي بن سبعيني, اسماعيل بن ناصر, يوسف عطال, بغداد بونجاح, نبيل بن طالب وحسام عوار.

ويتربص "الخضر" لتحضير الدورة الدولية للفيفا سيريز 2024, حيث سيواجهون بوليفيا يوم الجمعة 22 مارس الحالي, بملعب -نيلسون مانديلا- ببراقي على (00ر22 سا) ثم جنوب افريقيا بنفس الملعب يوم الثلاثاء 26 مارس ابتداء من (00ر22 سا).