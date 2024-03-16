الرابطة الأولى موبيليس: شبيبة الساورة تعود بفوز ثمين من ميدان مولودية البيض (1-0)

الجزائر- إنتزع فريق شبيبة الساورة فوزا مهما من خارج الديار حينما تغلب على مولودية البيض بنتيجة (1-0)، يوم السبت، بملعب "الرائد زكريا المجدوب" بالبيض، لحساب الجولة الـ20 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم، التي جرت أيام الخميس الجمعة والسبت.

و سجل الهدف الوحيد في اللقاء اللاعب عبد الجليل ساعد (د80) لفائدة "نسور بشار".

و بهذا يرتقي فريق الجنوب الغربي إلى الصف السابع برصيد 27 نقطة بمعية اتحاد خنشلة و شبيبة القبائل، بالمقابل تدحرجت تشكيلة مولودية البيض إلى المركز العاشر بمجموع 25 نقطة.

و قد افتتحت هذه الجولة العشرون سهرة أول أمس الخميس، بفوز مثير لمولودية الجزائر ضد ضيفها أولمبي الشلف في مباراة استعراضية سجلت فيها 9 أهداف كاملة (6-3)، لتنجح المولودية بتعزيز صدارتها لبطولة المحترف الأول موبيليس بمجموع 43 نقطة ولقاء متأخر.

في حين ستختتم فعاليات هذه الجولة سهرة اليوم السبت، بمباراة ذات طابع محلي، حيث سيستقبل اتحاد بسكرة (العاشر، 25 ن) فريق اتحاد خنشلة (السابع، 27 ن).

الخميس 14 مارس:

مولودية الجزائر - جمعية الشلف 6-3

الجمعة 15 مارس:

نجم بن عكنون - نجم مقرة 3-1

شباب قسنطينة - اتحاد سوف 3-0

مولودية وهران - نادي بارادو 2-0

شبيبة القبائل - وفاق سطيف 0-1

شباب بل

وزداد - اتحاد الجزائر 0-1

السبت 16 مارس:

مولودية البيض - شبيبة الساورة 0-1

اتحاد بسكرة - اتحاد خنشلة 00ر22 سا

الترتيب نقاط لعب

مولودية الجزائر 43 19 شباب قسنطينة 34 20 وفاق سطيف 33 19 شباب بلوزداد 31 17

--. نادي بارادو 31 19

اتحاد الجزائر 29 18 اتحاد خنشلة 27 18

--. شبيبة القبائل 27 19

--. شبيبة الساورة 27 20

اتحاد بسكرة 25 19

--. مولودية البيض 25 20