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ملاكمة/الألعاب الإفريقية 2023: تأجيل منازلات الجزائريين معوش وبن لعريبي إلى أمسية السبت

  أدرج يـوم : السبت, 16 مارس 2024 16:00     الفئـة : رياضــة

أكرا - أجلت منازلات الملاكمين الجزائريين، هشام معوش (57 كلغ)و عبد الناصر بن لعريبي (5ر63 كلغ) في الألعاب الإفريقية - 2023 الجارية بالعاصمة الغانية أكرا التي كانت مقررة أمسية أمس الجمعة إلى أمسية يوم السبت حسب المنظمين.

و حسب عملية سحب القرعة فان معوش سيلاقي الكونغولي ادريس مويبي, بينما يواجه مواطنه بن لعريبي الايسواتيني تابيسو دلاميني.

و ستكون المنازلتان مسبوقتين, بمواجهات لثلاثة ملاكمين جزائريين اخرين, مقررتين خلال اليوم الثاني من المنافسة.والملاكمون المعنيون بذلك هم: خليل ليتيم (54 كلغ), مرجان أسامة (60 كلغ) و خلوف محمد (71 كلغ).

و يلاقي ليتيم الغاني محمد امادو, بينما مخلوف ومرجان, سيتحديان توالاي السنغالي أنطوان ألفونس ميندي جينيور والسوازيلاندي سونغيوي سيبونجيسيني.

للتذكير, فازت ممثلة الجزائر الاخرى, شهيرة سلمونس (57 كلغ) امس الجمعة على الاثيوبية شاربو جينات تيسغاي (5-0).

آخر تعديل على السبت, 16 مارس 2024 16:04
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ملاكمة/الألعاب الإفريقية 2023: تأجيل منازلات الجزائريين معوش وبن لعريبي إلى أمسية السبت
  أدرج يـوم : السبت, 16 مارس 2024 16:00     الفئـة : رياضــة   شارك

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