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ترتيب الفيفا - سيدات: المنتخب الجزائري يحافظ على المركز ال84 عالميا

  أدرج يـوم : السبت, 16 مارس 2024 13:26     الفئـة : رياضــة
ترتيب الفيفا - سيدات: المنتخب الجزائري يحافظ على المركز ال84 عالميا

 زيوريخ - يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم ''سيدات'' احتلاله المركز ال84 في الترتيب العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي تم الكشف عنه أمس الجمعة, والذي تسطير عليه إسبانيا, حاملة اللقب العالمي.   

وعلى المستوى الإفريقي, حافظت الجزائر (1264.25 نقطة) على مركزها ال12, خلف نيجيريا (36 عالميا), جنوب افريقيا (51 عالميا), غانا (64 عالميا), زامبيا (65 عالميا), الكاميرون (67 عالميا), كوت ديفوار (71 عالميا), تونس (78 عالميا), مالي (81 عالميا), غينيا الاستوائية (82 عالميا) والسنغال (83 عالميا).

ومعلوم أن المنتخب الوطني قد حجز مؤخرا تذكرة المشاركة في نهائيات كأس أمم افريقيا عقب فوزه ذهابا وايابا في الدور التصفوي الأخير أمام بورندي (5-1, 1-0). يذكر أن المواجهة المزدوجة جرت بملعب 5 جويلية (الجزائر العاصمة).

من جهته, عزز المنتخب الاسباني -بطل العالم- صدارته, متفوقا على إنجلترا التي أضحت تحتل المرتبة الثانية وفرنسا التي حافظت على المرتبة الثالثة.

وعرف الترتيب تراجع الوصيف السابق إلى المرتبة الرابعة, منتخب الولايات المتحدة الأمريكية رغم تتويج باللقب القاري إلا أن الخسارة في دور المجموعات أمام المكسيك (2-0) كلفته الكثير.

كما عرف الترتيب تحسبنا معتبرا لكل من ألمانيا (المرتبة ال5 / +1), البرازيل (المرتبة ال10 / +1), اليابان (المرتبة ال7 / +1), كندا (المرتبة ال9 / + 1), في الوقت الذي تراجعت فيه بعض المنتخبات مثل السويد (المرتبة ال6 / -1). 

وشهد الترتيب تواجد المنتخب العراقي (المرتبة ال172) للمرة الأولى, ما يجعل عدد المنتخبات المعتمدة يرتفع إلى 193 والذي يمكن أن يرتفع مجددا في شهر يونيو المقبل عند دخول كل من التشاد, جيبوتي, إيريتريا, ليبيا والسودان في الترتيب والتي تنتظر خوض أول لقاء رسمي لها.

وسيتم الكشف عن الترتيب الجديد يوم 14يونيو 2024.

آخر تعديل على السبت, 16 مارس 2024 13:33
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ترتيب الفيفا - سيدات: المنتخب الجزائري يحافظ على المركز ال84 عالميا
  أدرج يـوم : السبت, 16 مارس 2024 13:26     الفئـة : رياضــة   شارك

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