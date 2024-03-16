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 الرابطة الثانية هواة (الجولة الـ19) : ترجي مستغانم يخطف كرسي الصدارة

  أدرج يـوم : السبت, 16 مارس 2024 09:24     الفئـة : رياضــة

الجزائر - خطف ترجي مستغانم صدارة مجموعة وسط-غرب، لبطولة الرابطة الثانية هواة لكرة القدم, عقب فوزه اليوم الجمعة, أمام مضيفه شباب تموشنت (2-0), مستغلا تعثر المتصدر السابق, رائد القبة بمعسكر (1-0), وذلك ضمن فعاليات الجولة ال19.

الفوز خارج الديار, جعل ''الترجي'' يرتقي وحيدا للصدارة (44 نقطة) وبفارق ثلاث نقاط عن رائد القبة الذي تراجع للوصافة (41 نقطة), عقب سقوطه بالغرب الجزائري أمام غالي معسكر (1-0) في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء. هذا الأخير عزز مرتبته الثالثة (36 نقطة) في الترتيب العام.

من جهته, ارتقى نجم القليعة إلى المرتبة الخامسة (30 نقطة) بعد فوزه الصعب (3-2) داخل قواعده أمام صفاء خميس مليانة الذي اضحى يحتل المرتبة السابعة (28 نقطة).

أما وداد مستغانم, فأمطر شباك ضيفه, جمعية وهران بنتيجة ثقيلة (4-0). هذا الفوز المريح يضع ''الوداد'' في المرتبة السادسة (29 نقطة), في الوقت الذي تحتل فيه ''الجمعية'' المركز ال11 بمجموع 21 نقطة.

كما شهدت هذه الجولة, فوزا في غاية الأهمية لأمل الأربعاء أمام مضيفه شباب غير العبادلة (4-2), وهو الانتصار الذي سمح ''للأمل'' الصعود إلى المرتبة ال12 (برصيد 20 نقطة) بمعية نصر حسين داي الذي تنقصه مقابلة, بينما أضحى شباب غير العبادلة يحتل المرتبة الأخيرة رفقة أولمبي المدية (12 نقطة).

وسجلت هذه الجولة تعثرا جديد لشباب المشرية عند مضيفه مستقبل واد سلي (2-1). هذه الخسارة تعقد من مأمورية ''الشباب'' الذي يواصل احتلاله للمرتبة ال14 بمجموع 18 نقطة, بينما يصعد مستقبل واد سلي للمركز الثامن ب25 نقطة.

أما متذيل البطولة, أولمبي المدية (12 نقطة), فاكتفى بالتعادل داخل قواعده أمام الضيف وداد بوفاريك (1-1) الذي يلتحق بالمرتبة التاسعة (22 نقطة) رفقة شبيبة تيارت.

وستختتم فعاليات هذه الجولة يوم غد السبت بإجراء آخر لقاء يجمع نصر حسين داي بشبيبة تيارت (سا 00ر15).

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 الرابطة الثانية هواة (الجولة الـ19) : ترجي مستغانم يخطف كرسي الصدارة
  أدرج يـوم : السبت, 16 مارس 2024 09:24     الفئـة : رياضــة   شارك

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