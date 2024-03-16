بطولة الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" / الجولة  ال20: نجم بن عكنون يفوز على نجم مقرة (3-1)

الجزائر، 15 مارس 2024 (واج) - فاز نجم بن عكنون أمام نجم مقرة بنتيجة 3-1, الشوط الاول (1-1), مساء اليوم الجمعة بملعب 20 بالجزائر العاصمة, ضمن فعاليات الجولة العشرون لبطولة الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" لكرة القدم.

وجاءت أهداف نجم بن عكنون عبر كل من هارون (د31), حاجي (د69) وقنون (د84), بينما سجل الهدف الوحيد للزوار بفضل كموخ (د44).

وعلى ضوء هذه النتيجة, يواصل نجم بن عكنون سلسلة نتائجه الايجابية ويحتل المرتبة ال14 برصيد 19 نقطة, بينما تجمد رصيد نجم مقرة في النقطة ال21 (المرتبة ال13).

وكانت هذه الجولة قد افتتحت سهرة أمس الخميس, بفوز ثقيل لمولودية الجزائر أمام أولمبي الشلف (6-3) بملعب 5 جويلية.

وستتواصل فعاليات هذه الجولة سهرة اليوم الجمعة, على أن تختم يوم غد السبت.

الخميس 14 مارس:

مولودية الجزائر - جمعية الشلف 6-3

الجمعة 15 مارس:

نجم بن عكنون - نجم مقرة 3-1

شباب قسنطينة - اتحاد سوف 00ر22

مولودية وهران - نادي بارادو 00ر22

شبيبة القبائل - وفاق سطيف 00ر22

شباب بلوزداد - اتحاد الجزائر 00ر22

السبت 16 مارس:

مولودية البيض - شبيبة الساورة 30ر15

اتحاد بسكرة - اتحاد خنشلة 00ر22 .

الترتيب نقاط لعب

مولودية الجزائر 43 19 شباب بلوزداد 31 16

--. نادي بارادو 31

18

--. شباب قسنطينة 31 19

5 . وفاق سطيف 30 18

اتحاد خنشلة 27 18

--. شبيبة القبائل 27 18

اتحاد الجزائر 26 17

9 . مولودية البيض 25 19

--. اتحاد بسكرة 25 19

شبيبة الساورة 24 19 جمعية الشلف 23 20 نجم مقرة 21 19 نجم بن عكنون 19 19 مولودية وهران 15 19 اتحاد سوف 7 19.

النتائج الجزئية والهدافون

الجزائر - النتائج الجزئية والهدافون لمباريات الجولة الـ20 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم، التي انطلقت سهرة الخميس وتتواصل يومي الجمعة والسبت:

الخميس 14 مارس:

مولودية الجزائر 6: عبد اللاوي (د38)، زوقرانا (د48)، نعيجي (د50 و د 76)،

بايزيد (د55)، مرزوقي (د90)

جمعية الشلف 3: حمرة (د13)، عليان (د40)، بورديم (45+11)

الجمعة 15 مارس:

نجم بن عكنون : 3 هارون (د31), حاجي (د69), قنون (د84)

نجم مقرة : 1 كموخ (د44)

شباب قسنطينة - اتحاد سوف 00ر22

مولودية وهران - نادي بارادو 00ر22

شبيبة القبائل - وفاق سطيف 00ر22

شباب بلوزداد - اتحاد الجزائر 00ر22

السبت 16 مارس:

مولودية البيض - شبيبة الساورة 30ر15 سا

اتحاد بسكرة - اتحاد خنشلة 00ر22 سا.