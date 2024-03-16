الرابطة الأولى موبيليس/الجولة الـ20/: اتحاد الجزائر يباغت شباب بلوزداد (1-0) ويسيطر على الداربي العاصمي ذهابا وإيابا

الجزائر - سيطر اتحاد الجزائر على الداربي العاصمي ضد شباب بلوزداد ذهابا وإيابا، وذلك حينما باغت حامل اللقب بفوز ثمين (1-0)، في سهرة رمضانية احتضنها الصرح الأولمبي، لحساب الجولة الـ20 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم، والتي شهدت انتزاع شباب قسنطينة لمركز الوصافة بفضل تغلبه على اتحاد سوف (3-0)، كما انفرد وفاق سطيف بالمركز الثالث إثر فوزه الهام في ميدان شبيبة القبائل.

وسجلت جماهير "الشباب" و "الاتحاد" حضورها بمدرجات ملعب 5 جويلية الأولمبي لتضيء هذه السهرة الرمضانية العاصمية بالألعاب النارية والتيفوهات مثبتة ولاءها للألوان خلال هذه المواجهة المحلية بين الفريقين الجارين.

ودخل أبناء "سوسطارة" هذه المواجهة بنية تصحيح المسار في البطولة عقب ثلاث هزائم متوالية، وهو ما تجسد لا سيما بفضل هدف عبد الرحمان باشا في بداية اللقاء (د 18)، لينجح أشبال التقني الإسباني غاريدو في تسيير باقي أطوار اللقاء وانتزاع كامل الزاد، الذي سمح لهم بالصعود إلى الصف السادس (29 ن) مع لقاءين متأخرين، وبالتالي التصالح مع الأنصار.

بالمقابل، أهدر الشباب البلوزدادي فرصة الاقتراب من مقدمة الترتيب بهذه الخسارة القاسية، فعلى ضوء هذه النتيجة تدحرج رفاق القائد شعيب كداد من الوصافة إلى غاية المرتبة الرابعة (31 ن)، لكن تنقصهم ثلاث لقاءات متأخرة، والتي ستسمح للفريق العاصمي بالحفاظ على حظوظه كاملة للدفاع عن لقبه في حال تحقيق نتائج إيجابية.

وفي الشرق، وكما كان متوقعا انتصر شباب قسنطينة بأرضه وأمام جمهوره بثلاثية نظيفة أمام متذيل جدول الترتيب اتحاد سوف (3-0) في مهمة مريحة. وبهذا أكد "السنافر" قوتهم عقب تأهلهم الكبير في كأس الجزائر على حساب وفاق سطيف.

من جانبه تمكن الوفاق السطايفي من محو خيبة الكأس، حينما نجح خلال هذه السهرة بانتزاع فوز ثمين من خارج الديار ضد شبيبة القبائل (0-1) بفضل هدف لحمري (د21). وبهذا ارتقى أبناء مدينة "عين الفوارة" بمفردهم إلى منصة التتويج، بتربعهم بمفردهم على الصف الثالث برصيد 33 نقطة.

وبالمنطقة الغربية، أحرز فريق مولودية وهران نقاطا ثمينة عقب فوزه على ضيفه نادي بارادو بهدفين دون رد (2-0) بفضل ثنائية المهاجم بن عياد (د15 و د75)، وبهذا تمكن "الحمراوة" من التنفس ولو قليلا، بما أن الفريق لا يزال يحتل الصف الـ15 وما قبل الأخير (18 ن) بفارق خطوتين عن أول فريق غير مهدد بالسقوط.

وخلال ظهيرة اليوم الجمعة، فاز نجم بن عكنون أمام نجم مقرة بنتيجة 3-1، ليواصل الصاعد الجديد إلى قسم النخبة سلسلة نتائجه الايجابية منذ قدوم المدرب بلال دزيري، إذ يحتل المرتبة الـ14 برصيد 19 نقطة، بينما تجمد رصيد نجم مقرة عند النقطة الـ21 التي تضعه في المرتبة الـ13.

و قد افتتحت هذه الجولة العشرون سهرة أول أمس الخميس، بفوز مثير لمولودية الجزائر ضد ضيفها أولمبي الشلف في مباراة استعراضية سجلت فيها 9 أهداف كاملة (6-3)، لتنجح بتعزيز صدارتها لبطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس بمجموع 43نقطة ولقاء متأخر.

وستتواصل فعاليات هذه الجولة العشرون اليوم السبت، بمباراتين أخيرتين ذات طابع محلي، ففي الجنوب الشرقي سيستقبل اتحاد بسكرة (العاشر، 25 ن) فريق اتحاد خنشلة (السابع، 27 ن) في مباراة عادية وبدون أي ضغط بعد ضمانهما نسبيا البقاء في قسم الأضواء.

بينما يجمع الداربي الثاني في الجنوب الغربي، بين مولودية البيض (التاسع، 25 ن) وشبيبة الساورة (الـ11، 24 ن)، إذ يسعى الفريقان إلى إنهاء الموسم الحالي بأحسن صورة ممكنة.

النتائج الجزئية والهدافون

الجزائر - النتائج الجزئية والهدافون لمباريات الجولة الـ20 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم، التي انطلقت سهرة الخميس و تتواصل يومي الجمعة والسبت:

الخميس 14 مارس:

مولودية الجزائر 6: عبد اللاوي (د38)، زوقرانا (د48)، نعيجي (د50 و د76)،

بايزيد (د55)، مرزوقي (د90)

جمعية الشلف 3: حمرة (د13)، عليان (د40)، بورديم (د45+11)

الجمعة 15 مارس:

نجم بن عكنون 3: هارون (د31)، حاجي (د69)، قنون (د84)

نجم مقرة 1: كموخ (د44)

شباب قسنطينة 3: خالدي (د21)، بلحوسيني (د37)، شكال (د85)

اتحاد سوف 0:

مولودية وهران 2: بن عياد (د15)، (د75)

نادي بارادو 0:

شبيبة القبائل 0:

وفاق سطيف 1: لحمري (د21)

شباب بلوزداد 0:

اتحاد الجزائر 1: باشا (د18)

السبت 16 مارس:

مولودية البيض - شبيبة الساورة 30ر15 سا

اتحاد بسكرة - اتحاد خنشلة 00ر22 سا.

النتائج الجزئية والترتيب

الجزائر - النتائج الجزئية والترتيب المؤقت لمباريات الجولة الـ20 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم، التي انطلقت سهرة الخميس و تتواصل الجمعة والسبت:

الخميس 14 مارس:

مولودية الجزائر - جمعية الشلف 6-3

الجمعة 15 مارس:

نجم بن عكنون - نجم مقرة 3-1

شباب قسنطينة - اتحاد سوف 3-0

مولودية وهران - نادي بارادو 2-0

شبيبة القبائل - وفاق سطيف 0-1

شباب بلوزداد - اتحاد الجزائر 0-1

السبت 16 مارس:

مولودية البيض - شبيبة الساورة 30ر15 سا

اتحاد بسكرة - اتحاد خنشلة 00ر22 سا

الترتيب نقاط لعب

مولودية الجزائر 4319 شباب قسنطينة3420 وفاق سطيف3319 شباب بلوزداد3117

--. نادي بارادو 31 19

اتحاد الجزائر2918 اتحاد خنشلة2718

--. شبيبة القبائل 27 19

مولودية البيض 2519

--. اتحاد بسكرة 25 19