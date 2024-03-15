دورة الاتحاد الدولي/فيفا-2024 : الناخب الوطني بيتكوفيتش يستدعي 31 لاعبا وغياب رياض محرز

الجزائر- استدعى مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم, البوسني فلاديمير بيتكوفيتش 31 لاعبا للتربص المقرر من 18 إلى 26 مارس بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى, تحسبا للمشاركة في دورة الاتحاد الدولي/فيفا-2024, حسبما أفادت به الاتحادية الجزائرية لكرة القدم اليوم الجمعة في موقعها الرسمي.

وسجلت هذه القائمة الاولى للناخب الوطني الجديد غياب قائد المنتخب رياض محرز (الاهلي السعودي) وعودة العديد من اللاعبين من بينهم وسط ميدان هجومي ياسين براهيمي (الغرافة/قطر) و سعيد بن رحمة (أولمبيك ليون/فرنسا) وياسين بن زية (كمارباغ/أذربيجان) وجوان حجام (يونغ بويز بيرن/سويسرا) وبشير بلومي (فارانزي/البرتغال) وبدرالدين بوعناني (لوريون/فرنسا).

ومن بين العناصر الجديدة التي ستنضم إلى صفوف التشكيلة الوطنية وسترسم أول استدعاء لها, اللاعب محمد أمين مداني (شباب قسنطينة) ومنصف بكار (نيو يورك سيتي/أمريكا), وحاج موسى (فيتاس أرنيم/هولندا) وقندوسي (سيراميك/مصر) ورفيق قيتان (ايستوريل برايا/البرتغال).

كما جدد المدرب الوطني بيتكوقيتش ثقته في العناصر الاساسية في المنتخب على غرا بن سبعيني وبن ناصر وعطال وبونجاح وبن طالب وعوار وماندي, بينما لا يتواجد في قائمة الاسماء المدعوة للتربص الهداف التاريخي للمنتخب الوطني إسلام سليماني وهداف مولودية الجزائر, يوسف بلايلي, بالاضافة إلى حارس شباب بلوزداد رايس مبولحي.

للتذكير أن "الخضر" سيواجهون خلال الدورة الدولية المقبلة منتخب بوليفيا, يوم الجمعة 22 مارس 2024 بملعب نيلسون مانديلا ببراقي (00ر22), و على نفس الملعب ولحساب نفس الدورة منتخب جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء 26 مارس 2024 (00ر22).

وفيما يلي قائمة الـلاعبين ال31:

حراس المرمى: بن بوط (اتحاد الجزائر) وموندريا (كان/فرنسا) ومصطفى زغبة (داماك/السعودية).

المدافعون: آيت نوري (فولفرهامبتون/انجلترا), عطال (آدانا دمير سبور/تركيا) و بلعيد (اتحاد الجزائر) و بن سبعيني (دورتموند/ألمانيا) و قيتون (ماتز/فرنسا) وحاجم (يونغ بويز/سويسرا) و مداني (شباب قسنطينة) وماندي (فياريال/اسبانيا) وتوقاي (الترجي التونسي).

لاعبو وسط الميدان : عوار (جمعية روما/إيطاليا) وبن ناصر (ميلان/إيطاليا) و بن طالب (ليل/فرنسا) وبوداوي (نيس/فرنسا) و قيتاون (ايستوريل برايا/البرتغال) وقندوسي (سيراميكا كليوباترا/مصر) و زروقي (فينورد/هولندا) و عبداللي (أونجي/فرنسا).

لاعبو الهجوم : بن رحمة (أولمبيك ليون/فرنسا) و عمورة (إينيون أس جي/سويسرا) و بكرار (نيو يورك سيتي/أمريكا) وبلومي (فارانزي/البرتغال) و بن زية (كمارباغ/أذربيجان) وبوعناني (لوريون/فرنسا) و بونجاح (السد/قطر) وبراهيمي (الغرافة/قطر) شايبي (فرانكفورت/ألمانيا) وقويري (ملعب ران/فرنسا) وحاج موسى (فيتاس أرنيم/هولندا).