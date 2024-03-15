الألعاب الافريقية 2023 / الكرة الطائرة- سيدات : المنتخب الوطني يحقق فوزين في المجموعة الثانية

أكرا- حقق المنتخب الوطني للكرة الطائرة - سيدات, فوزين متتاليين في المجموعة الثانية للالعاب الافريقية -2023 (9-23 مارس), عقب مباريات امس الخميس باكرا (غانا).

وتفوق السداسي الجزائري تواليا,على كونغو الديمقراطية (3-0) والسيشل (3-2) خلال الجولتين الاوليين. وتضم المجموعة الثانية ايضا منتخب كينيا الذي فاز ايضا على السيشل (3-0) التي تعثرت ايضا امام نيجيريا (3-0).

وفي المجموعة الاولى التي تتكون من منتخبات, تونس, مصر ,غانا وغامبيا, حقق المنتخب التونسي فوزين تواليا امام مصر (3-1) وغانا (3-0), بينما تفوق منتخب الفراعنة ضد غامبيا (3-0) التي سجلت تعثرا ثانيا امام غانا (3-0).

وعقب نتائج المجموعة الثانية, يحتل المنتخب الجزائري المرتبة الاولى بفوزين, متقدما على كل من كينيا ونيجيريا, بينما يحتل السيشل الصف الاخير.

وتشارك في المنافسة ثمانية بلدان مقسمين الى مجموعتين من اربع فرق .

ويتأهل الفريقان الاولان لكل مجموعة الى الدور نصف النهائي.

المقابلات المقبلة :

المجموعة الثانية:

السبت 16 مارس:

نيجيريا - كينيا

السيشل - كونغو الديمقراطية

الاثنين 18 مارس :

الجزائر- نيجيريا

كونغو الديمقراطية - كينيا

الثلاثاء 19 مارس:

الجزائر- كينيا

نيجيريا - السيشل

الاربعاء 20 مارس:

(اربعة ربع نهائيات- سيدات)

الجمعة 22 مارس :

نصف النهائي:

السبت23 مارس:

مقابلات المرتبة الثالثة والنهائي.