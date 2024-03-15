جيدو/ الألعاب الافريقية اكرا 2023 : المنتخب الوطني ينهي المنافسة في المركز الثاني ب5 ميداليات منها ذهبيتان

اكرا - انهى المنتخب الوطني للجيدو (ذكور و اناث), مشاركته في منافسات الالعاب الافريقية (2023) المتواصلة فعالياتها باكرا (غانا من 23 الى 8 مارس 2024) في المركز الثاني بمجموع خمس (5) ميداليات (2 ذهبية, 2 فضية,1 برونزية).

وعاد المركز الاول في مسابقة الجيدو للمنتخب التونسي الذي حقق مجموع 15 ميدالية (5 ذهبية, 4 فضية, 6 برونزية), فيما عاد المركز الثالث للمنتخب السنغالي بمجموع (4) ميداليات (1 برونزية, 2 فضية, 1 برونزية).

وكانت الذهبية الاولى في حصاد الجزائر من انجاز أمينة بلقاضي التي توجت بذهبية فئة اقل من 63 كلغ, لتنفرد كذلك بكونها المصارعة الجزائرية الوحيدة التي تنجح في اهداء الجزائر ميدالية في هذه المنافسة باعتبار ان بقية المصارعات الجزائريات المشاركات قد اكتفين باحتلال المراكز ما بين (5 و 7) .

وعليه, فقد اكتفت كل من فايزة عيساحين (اقل من 52 كلغ) و زينية بوعكاش (اقل من 57 كلغ ) و ديهية بن شلال (اقل من 70 كلغ), بالمركز الخامس كل واحدة في فئتها , فيما انهت المصارعات حورية قدور (اقل من 48 كلغ), لويزة ايشلال (اقل من 70 كلغ) و سينا اصلاح (اكثر من 78 كلغ) المنافسة في المركز السابع في الترتيب العام .

و من جهته, تشرف المصارع علي محمد المهدي بإهداء الجزائر الذهبية الوحيدة لدى فئة الرجال في فئة (اكثر من 100 كلغ) بعد تجاوزه في المنازلة النهائية السنغالي ندياي مبوغنيك.

وبالمقابل اكتفى المصارعان الجزائريان, وائل الزين في وزن ( اقل من 73 كلغ) و عبد الله فلة (اقل من 100 كلغ) بالميدالية الفضية فيما احرز قيس مدثر الميدالية البرونزية لفئة اقل من 66 كلغ .

أما عبد الحميد زميت (-81 كلغ), عماد أغيلاس بن عزوق (-81 كلغ), هوارية قدور (-48 كلغ) وديهية بن شلال (-70 كلغ) فقد خرجوا كلهم من دور المجموعات.

وتشارك الجزائر في هذه الألعاب القارية ب 13 مصارعا في منافسة الجيدو. وحسب البرنامج الذي كشف عنه المنظمون, يقام برنامج منافسات حسب الفرق "مختلط", اليوم الجمعة.