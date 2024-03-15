الرابطة الأولى: مولودية الجزائر تقلب الطاولة على أولمبي الشلف (6-3) وتعزز صدارتها

الجزائر - عززت مولودية الجزائر صدارتها في بطولة الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" لكرة القدم، عقب فوزها ''المثير'' سهرة أمس الخميس، أمام ضيفها أولمبي الشلف بنتيجة 6-3 (الشوط الأول: 1-3)، في افتتاح الجولة العشرين.

وفي مباراة شهدت ''ريمونتادا تاريخية'' للنادي العاصمي، تمكن رفقاء نعيجي من ضمان ثلاث نقاط ثمينة في سباق اللقب. وكانت بداية اللقاء لصالح الشلفاوة بافتتاحهم لباب التسجيل عبر اللاعب عبد الرحيم حمرة (د13)، قبل أن تعود ''المولودية'' في النتيجة بفضل مدافعها أيوب عبد اللاوي (د38).

تعديل النتيجة للمولودية لم يكن كافيا، حيث تمكن ''الزوار'' من التسجيل في مناسبتين بفضل كل من يسين عليان (د40) وعبد الرحمان بورديم (د45+10) على التوالي.

ورغم صعوبة المهمة، إلا أن مولودية الجزائر رفضت الاستسلام ودخلت الشوط الثاني بنية تأكيد أحقيتها بالريادة حيث تمكنت من تعديل الكفة لصالحها قبل التقدم في النتيجة في ظرف سبع دقائق فقط عبر كل من محمد زونغرانا (د48)، زكرياء نعيجي (د50) وسفيان بايزيد (د55).

عاد اللاعب زكرياء نعيجي مجددا في الدقيقة ال76 مسجلا الهدف الخامس للمولودية، قبل أن يختتم زميله خير الدين مرزوقي مهرجان الأهداف (د89).

وعلى ضوء هذه النتيجة، تعزز المولودية صدارتها حيث أضحت تضم 43 نقطة، في الوقت الذي تجمد فيه رصيد ''الجوارح'' في النقطة ال23 (المرتبة ال12).

وستتواصل فعاليات هذه الجولة اليوم الجمعة أين سيستقطب الداربي العاصمي بين الشباب و الاتحاد كل الأنظار. فبعد تخلصه من عبء المنافسة الإفريقية (اقصاء في مرحلة المجموعات)، سيكون شباب بلوزداد (م2 - 31 ن و مقابلتين متأخرتين) أكثر تركيزا في البطولة بالخصوص، حيث سيوظف كل امكاناته في حملة الدفاع عن لقبه.

أما الملاحق الثاني، نادي بارادو (م2 - 31 م) فسيتنقل إلى وهران لرفع التحدي أمام مولودية وهران (م15 - 15ن). وستكون القمة الشيقة الثانية للجولة الـ20، فستدور رحاها على أرضية ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو بين شبيبة القبائل (م6 - 27 ن) و وفاق سطيف (م5 - 30 ن).

وستتواصل الجولة العشرون لبطولة الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" لكرة القدم يوم غد السبت، بمباراتين أخيرتين وتكونان ذات طابع محلي. ففي شرق البلاد سيستقبل اتحاد بسكرة (م9 - 25 ن) فريق اتحاد خنشلة (م6 - 27 ن) في مباراة عادية وبدون أي ضغط بعد ضمانهما نسبيا البقاء في قسم الأضواء وتأهلهما للدور ثمن النهائي من كأس الجزائر، بينما يجمع الداربي الثاني في غرب البلاد، بين مولودية البيض (م9 - 25 ن) وشبيبة الساورة (م11 - 24 ن).