كأس الجزائر : شباب بلوزداد يفوز أمام شبيبة القبائل 2-0 و يتأهل إلى الدور ال16

الجزائر- تأهل نادي شباب بلوزداد إلى الدور ال16 لكأس الجزائر لكرة القدم, موسم 2023-2024، بعد تغلبه على شبيبة القبائل بنتيجة 2 مقابل صفر, الشوط الاول (0-0)، مساء اليوم الثلاثاء بملعب أول نوفمبر 1954 بتيزي وز في إطار تسوية رزنامة الدور ال32 من المنافسة الكروية.

وتم تسجيل الهدفين من قبل وسط الميدان بن غيث (د52) و المهاجم الكاميروني ليونيل وامبا في الدقيقة 57 عن طريق ضربة جزاء.

و سيواجه شباب بلوزداد ضيفه جمعية الخروب (الرابطة الثانية للهواة) في الدور السادس عشر من المنافسة في تاريخ لم يحدد بعد.