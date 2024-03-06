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ألعاب القوى: جمال سجاتي يحقق احسن نتيجة عالمية لسنة 2024 في سباق 1000م

  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 مارس 2024 08:42     الفئـة : رياضــة
ألعاب القوى: جمال سجاتي يحقق احسن نتيجة عالمية لسنة 2024 في سباق 1000م

جوهانسبورغ - نجح  العداء الجزائر جمال سجاتي , الاختصاصي في المسافات نصف الطويلة, اليوم الثلاثاء , في تسجيل أحسن نتيجة عالمية لسنة 2024 , في سباق 1000م , قاطعا المسافة بزمن قدره 2د 13ثا و 97 ج.م , خلال الملتقى الدولي الذى جرى بجنوب افريقيا, حسبما اعلنت عنه اليوم الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى.

وأكمل منصة تتويج السباق , الجزائريان الاخران , ياسين حتحات وأسامة شراد , تواليا , في المرتبة الثانية والثالثة , بتوقيت 2د 16 و39 ج.م و2د 16ثا و 69 ج.م . وحتى المركز الرابع عاد للعداء الجزائري الاخر امين درابلي ( 2د 13ثا و 97 ج.م).

ويتواجد الجزائريون الاربعة بجنوب افريقيا , منذ منتصف شهر يناير لخوض تربص تحضيري طويل المدى , يستمر حتى 21 مارس الجاري تحسبا للاستحقاقات الدولية المقبلة و في مقدمتها اولمبياد 2024 .

ويؤطر المجموعة الجزائرية التي تضم ايضا مختص المسافات نصف الطويلة, الاخر فؤاد حمادة , المدرب الوطني عمار بنيدة الذي اشرف على  العديد من الابطال الجزائريين في هذا الاختصاص, على غرار صاحبة الميدالية الذهبية الاولمبية نورية بنيدة مراح .

آخر تعديل على الأربعاء, 06 مارس 2024 09:02
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ألعاب القوى: جمال سجاتي يحقق احسن نتيجة عالمية لسنة 2024 في سباق 1000م
  أدرج يـوم : الأربعاء, 06 مارس 2024 08:42     الفئـة : رياضــة   شارك

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